Новый вид льготы на транспортный налог может появиться в Подмосковье

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В проекте повестки первого в осенней сессии заседания Мособлдумы уже около 15 вопросов. Об этом сообщил телеканал В проекте повестки первого в осенней сессии заседания Мособлдумы уже около 15 вопросов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

Один из них касается освобождения отдельной категории граждан от транспортного налога. Так, на сегодняшний день инвалид, имевший по медицинским показаниям на 1 января 2005 года право на обеспечение автомобилем, освобождался и от уплаты транспортного налога. В случае приобретения этим человеком другой машины льгота на нее уже не распространяется. Данный нюанс и планируют устранить новым законопроектом.

"Своим законом мы этот момент хотим устранить, чтобы и от уплаты налога на тот или иной автомобиль такие граждане были освобождены", – сообщил Игорь Брынцалов.

Он добавил, что в приоритете будут законопроекты, касающиеся социальной сферы.

"Мы традиционно стараемся такие профильные документы рассматривать в первую очередь. Так, будет представлен законопроект об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в регионе на следующий год", – отметил председатель Мособлдумы.