В Хакасии мужчина залез на кедр за орехами и упал с 18-метровой высоты

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мужчина упал с высоты шестиэтажного дома, решив собрать кедровые орехи, но выжил и был отправлен в больницу на вертолете МЧС в Хакасии, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

"Сегодня спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из тайги в Ширинском районе Хакасии сборщика кедрового ореха. Ему понадобилась срочная госпитализация после падения с 18-метровой высоты. В спасательной операции спасатели задействовали вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.

Добавляется, что о происшествии стало известно в воскресенье, и к 20-летнему пострадавшему выехали спасатели. Молодой человек получил множественные переломы и нуждался в госпитализации, но переезд по таежному бездорожью мог не осилить.

Точные координаты происшествия спасателям передали коллеги сборщика орехов, поэтому его так быстро нашли, отметили в пресс-службе.