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РИА Новости

В Хакасии мужчина залез на кедр за орехами и упал с 18-метровой высоты

16:26 09.09.2019
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / МЧС РФ
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Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Мужчина упал с высоты шестиэтажного дома, решив собрать кедровые орехи, но выжил и был отправлен в больницу на вертолете МЧС в Хакасии, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Сегодня спасатели Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали из тайги в Ширинском районе Хакасии сборщика кедрового ореха. Ему понадобилась срочная госпитализация после падения с 18-метровой высоты. В спасательной операции спасатели задействовали вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что о происшествии стало известно в воскресенье, и к 20-летнему пострадавшему выехали спасатели. Молодой человек получил множественные переломы и нуждался в госпитализации, но переезд по таежному бездорожью мог не осилить.
Точные координаты происшествия спасателям передали коллеги сборщика орехов, поэтому его так быстро нашли, отметили в пресс-службе.
Начальник Южно-Сибирского поисково-спасательного центра МЧС Александр Себов, чьи слова приводит хакасская "Республиканская телевизионная сеть", призвал сборщиков плодов и семян дикорастущих растений отказаться от употребления алкоголя во время работы.
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Ми-8МЧС РФХакасияРоссияПроисшествия
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