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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Обнародован Доклад о развитии электронной коммерции Китая в 2018-2019 годах

16:25 09.09.2019
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© AFP 2019 / STRДевушки выбирают товары на выставке T-Mall в Шанхае, Китай
Девушки выбирают товары на выставке T-Mall в Шанхае, Китай
© AFP 2019 / STR
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". На Глобальной конференции по электронной коммерции 2019 года, состоявшейся 8 сентября в городе Сямэнь, был обнародован Доклад о развитии электронной коммерции Китая в 2018-2019 годах. В докладе отмечается, что в 2018 году объем электронных торговых операций составил 31,63 триллиона юаней, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом.
В докладе изучается и анализируется развитие электронной коммерции с различных аспектов, таких как текущий масштаб, характеристики и тенденции развития. Фань Чунцзюнь, главный редактор документа и профессор Института менеджмента Шанхайского технологического университета, отметил, что доклад отражает развитие электронной коммерции Китая в 2018 году, он помогает понять уровень развития, характеристики и тенденции в области электронной коммерции Китая.
В докладе отмечается, что масштаб электронной торговли Китая продолжает расширяться. С 2016 года эта отрасль вступила в относительно стабильный период развития. Электронная торговля играет активную роль в стимулировании развития цифровой экономики, совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", оказании помощи в возрождении сельских районов и поощрении инноваций и предпринимательства.
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5 сентября, 15:56Россия-Китай: Главное
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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