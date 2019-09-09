. На Глобальной конференции по электронной коммерции 2019 года, состоявшейся 8 сентября в городе Сямэнь, был обнародован Доклад о развитии электронной коммерции Китая в 2018-2019 годах. В докладе отмечается, что в 2018 году объем электронных торговых операций составил 31,63 триллиона юаней, увеличившись на 8,5% по сравнению с предыдущим годом.