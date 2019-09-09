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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

16:24 09.09.2019 (обновлено: 17:33 09.09.2019)
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© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами
Грузовые контейнеры с китайскими товарами
© AP Photo / Stephen B. Morton
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до 70,59 миллиарда долларов. Об этом в воскресенье сообщило Главное таможенное управление КНР.
Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период стагнировал (рост 0,0% в годовом выражении) и составил около 31,14 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до 39,45 миллиарда долларов.
Товарооборот между Россией и Китаем по итогам 2018 года вырос на 27,1%, превысив 107 миллиардов долларов.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссияЭкономика
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