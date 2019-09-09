Товарооборот России и Китая вырос в январе-августе на 4,5%

Товарооборот между Россией и Китаем в первые восемь месяцев текущего года увеличился в годовом исчислении на 4,5%, до 70,59 миллиарда долларов. Об этом в воскресенье сообщило Главное таможенное управление КНР.

Как следует из опубликованных данных, объем экспорта из Китая в Россию за данный период стагнировал (рост 0,0% в годовом выражении) и составил около 31,14 миллиарда долларов. Импорт российских товаров и услуг в КНР увеличился на 8,3%, до 39,45 миллиарда долларов.