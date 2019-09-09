Сотрудничество КНР и России по поставкам сои попало в фокус внимания на ВЭФ

МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Россия намерена довести объем экспорта своих соевых бобов в Китай до 3,7 миллиона тонн в год к 2025 году. Об этом рассказали на завершившемся 6 сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме представители Минсельхоза РФ. По прогнозам главы министерства экономического развития РФ Максима Орешкина, объёмы могут достичь 10 и даже 20 миллионов тонн. В ходе форума китайская продовольственная компания "Чжунлян" подписала протокол о намерениях по сотрудничеству с "Русагро" и Группой компаний "Содружество", указанные цифры поставок – 50 и 30 тысяч тонн, соответственно.
Китайские и российские эксперты отрасли во время интервью информслужбе "Россия-Китай: главное" единогласно заявили, что две страны имеют огромный потенциал сотрудничества в области поставок сои. Это стало своего рода демонстрацией полномасштабности двустороннего взаимодействия. Руководитель регионального отделения Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Бокарев считает поставки сои в Китай делом взаимовыгодным. По его словам, в последние годы сельское хозяйство стало новой точкой роста китайско-российского сотрудничества, а сбыт сои, по большому счету, будет перспективным направлением – как для аграрного сектора, так и для обрабатывающей и логистической отраслей.
Генсекретарь Китайской Ассоциации по развитию предприятий за рубежом Хэ Чжэньвэй отметил, что начинание поможет выходу китайских предприятий в Россию. Они смогут покупать или арендовать на долгосрочной основе земли на Дальнем Востоке для совместного выращивания соевых бобов, продавать или сдавать в аренду крупногабаритную сельхозтехнику региону, финансировать строительство складов, чтобы удовлетворить требования дальнейшего роста экспорта российской сои на китайский рынок.