Сотрудничество КНР и России по поставкам сои попало в фокус внимания на ВЭФ

Россия намерена довести объем экспорта своих соевых бобов в Китай до 3,7 миллиона тонн в год к 2025 году. Об этом рассказали на завершившемся 6 сентября во Владивостоке Восточном экономическом форуме представители Минсельхоза РФ. По прогнозам главы министерства экономического развития РФ Максима Орешкина, объёмы могут достичь 10 и даже 20 миллионов тонн. В ходе форума китайская продовольственная компания "Чжунлян" подписала протокол о намерениях по сотрудничеству с "Русагро" и Группой компаний "Содружество", указанные цифры поставок – 50 и 30 тысяч тонн, соответственно.