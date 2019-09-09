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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Сиане открылся 6-й международный культурный фестиваль "Шелковый путь"

16:17 09.09.2019
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© Фото : Вероника БуклейГород Сиань в провинции Шэньси
Город Сиань в провинции Шэньси
© Фото : Вероника Буклей
МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". В городе Сиань провинции Шэньси 7 сентября открылся 6-й международный культурный фестиваль "Шелковый путь". В 15-дневном мероприятии приняли участие деятели искусства из 116 стран и регионов мира.
Нынешнее мероприятие прошло под девизом "строительство моста между народами". Помимо традиционных выступлений художественных коллективов, организации выставок, культурного форума, в рамках фестиваля также пройдут тематические мероприятия – семинар молодых китаеведов, Международный культурный фестиваль современного искусства, неделя детского театра, неделя анимационных игр и другие.
С момента создания масштаб фестиваля заметно расширился. Мероприятие активно способствует народным обменам между странами, расположенными вдоль маршрута "Одного пояса и одного пути".
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Россия-Китай: ГлавноеСиань
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