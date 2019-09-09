В Сиане открылся 6-й международный культурный фестиваль "Шелковый путь"

В городе Сиань провинции Шэньси 7 сентября открылся 6-й международный культурный фестиваль "Шелковый путь". В 15-дневном мероприятии приняли участие деятели искусства из 116 стран и регионов мира.

Нынешнее мероприятие прошло под девизом "строительство моста между народами". Помимо традиционных выступлений художественных коллективов, организации выставок, культурного форума, в рамках фестиваля также пройдут тематические мероприятия – семинар молодых китаеведов, Международный культурный фестиваль современного искусства, неделя детского театра, неделя анимационных игр и другие.