Гастрономический фестиваль "Елецкий пир" пройдет в Липецкой области

ЛИПЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Традиционный гастрономический фестиваль "Елецкий пир" пройдет 14 сентября в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
По его словам, на фестивале будет работать множество дегустационных площадок, где будут представлены разнообразные кулинарные изыски и напитки. В программе работа сырной зоны, где будут доступны для дегустации различные сорта уникальных домашних сыров. Для детей будет организована игровая площадка "Сыр-бор", для всех желающих – фотозона "Скажите: ЧИЗЗ". Кроме того, организаторы готовят насыщенную конкурсно-игровую программу и концерт. Начнется праздник в 13.00.
"Нужно проводить больше подобных мероприятий. Люди отдыхают, веселятся и получают положительные эмоции и впечатления", - сказал Артамонов.