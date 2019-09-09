Гастрономический фестиваль "Елецкий пир" пройдет в Липецкой области

По его словам, на фестивале будет работать множество дегустационных площадок, где будут представлены разнообразные кулинарные изыски и напитки. В программе работа сырной зоны, где будут доступны для дегустации различные сорта уникальных домашних сыров. Для детей будет организована игровая площадка "Сыр-бор", для всех желающих – фотозона "Скажите: ЧИЗЗ". Кроме того, организаторы готовят насыщенную конкурсно-игровую программу и концерт. Начнется праздник в 13.00.