ФАС не рассматривает идею забрать часть полномочий Центробанка

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не рассматривает идею забрать часть полномочий Банка России, как предложил бизнесмен Олег Дерипаска. Об этом сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.
Выступая на Восточном экономическом форуме, Дерипаска раскритиковал мегарегулятор в лице ЦБ и предложил передать антимонопольной службе полномочия по наблюдению за конкурентоспособностью финансового и банковского сектора, которые ранее, до создания мегарегулятора, осуществляла комиссия по ценным бумагам и финансовым рынкам.
"Я думаю, он в глубокой полемике это сказал. Я думаю, что Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором. Мы никогда не посягали на это. И более того, это конституционный орган, и Олег Владимирович так сказал, он, наверное, ещё что-то может сказать, как он это себе представляет. Мы об этом не только не думаем, но даже в данном случае не пытаемся ничего делать", - сказал Артемьев.