ФАС не рассматривает идею забрать часть полномочий Центробанка

"Я думаю, он в глубокой полемике это сказал. Я думаю, что Центральный банк великолепно работает, он справляется со своими обязанностями, он является важнейшим регулятором. Мы никогда не посягали на это. И более того, это конституционный орган, и Олег Владимирович так сказал, он, наверное, ещё что-то может сказать, как он это себе представляет. Мы об этом не только не думаем, но даже в данном случае не пытаемся ничего делать", - сказал Артемьев.