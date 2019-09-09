Найдено решение одной из сложнейших математических задач

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Математики Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд решили задачу, поставленную в 1954 году, сообщает Математики Эндрю Букер и Эндрю Сазерленд решили задачу, поставленную в 1954 году, сообщает Science Alert

Она заключалась в том, чтобы представить натуральные числа менее ста в виде суммы кубов трех чисел. За последние десятилетия были найдены решения для всех чисел, кроме 33 и 42.

Букер заинтересовался задачей в 2019 году, посмотрев соответствующее видео на YouTube. Ролик вдохновил его создать новый алгоритм: решение для 33 нашлось спустя три недели, в апреле. Это 8,866,128,975,287,528, −8,778,405,442,862,239 и −2,736,111,468,807,040.

Оставалось самое сложное — определить три числа, сумма кубов которых составила бы 42. За помощью Букер обратился к коллеге Сазерленду.

Ученые воспользовались проектом Charity Engine, который объединяет вычислительную мощность более 500 тысяч обычных компьютеров по всей планете в единый "суперкомпьютер". В итоге искомые числа были найдены. Это −80538738812075974, 80435758145817515 и 12602123297335631.