Роспотребнадзор проверил липецкую школу, где нашли рис с червями

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Случаев пищевых отравлений среди учеников школы города Задонска в Липецкой области, где в столовой обнаружили червей в рисе, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры обнаружили в столовой одной из школ Задонска червей в рисе, предназначенном для детского питания.

"Случаев пищевых отравлений в МБОУ СОШ №2 города Задонска не зарегистрировано. Жалоб из других школ, обслуживаемых липецким филиалом ООО "Группа компаний Фьюжен Менеджмент", не поступало", - говорится в сообщении.

Сейчас проводится административное расследование, отобраны пробы крупы для исследования, добавили в пресс-службе.