Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T16:04Z
https://ria.ru/20190909/1558495500.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152475/35/1524753501_0:201:2001:1326_1036x0_80_0_0_063b21b5417f801a90b9217a3ff05714.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор проверил липецкую школу, где нашли рис с червями

16:04 09.09.2019
537
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Случаев пищевых отравлений среди учеников школы города Задонска в Липецкой области, где в столовой обнаружили червей в рисе, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее сообщалось, что сотрудники прокуратуры обнаружили в столовой одной из школ Задонска червей в рисе, предназначенном для детского питания.
"Случаев пищевых отравлений в МБОУ СОШ №2 города Задонска не зарегистрировано. Жалоб из других школ, обслуживаемых липецким филиалом ООО "Группа компаний Фьюжен Менеджмент", не поступало", - говорится в сообщении.
Сейчас проводится административное расследование, отобраны пробы крупы для исследования, добавили в пресс-службе.
"Предписанием управления Роспотребнадзора по Липецкой области приостановлена реализация остаточной партии риса до получения результатов лабораторных исследований", - добавили в ведомстве.
Работник столовой раскладывает на подносы выпечку
3 августа, 21:16РИА Новости
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в Подмосковье
002006
Обсудить 0
РоспотребнадзорЛипецкая областьПроисшествия
Рекомендуем
Отделение реанимации новорожденных
Роспотребнадзор назвал сведения о вспышке пневмонии у новорожденных ложными
РИА
Новости
Заседание Совета Федерации РФ
В Совфеде поддержали инициативу о минимальной цене на сигареты
Сотрудники МЧС РФ на месте ДТП на 82-м км автодороги Тула-Калуга с участием автомобилей Форд Транзит и Шевроле Круз
В Тульской области шесть человек госпитализировали после ДТП
Детский сад
В Чите в детском саду обрушился потолок
Лента
новостей
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Житель Краснодара установил на Lada Priora колеса кареты
Сотрудники МЧС РФ
В Хакасии мужчина залез на кедр за орехами и упал с 18-метровой высоты
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Крыму посоветовали ЕС "оставить при себе" заявления о непризнании выборов
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер
В НАТО считают, что новые системы вооружений РФ могут подпадать под СНВ
Расчеты на доске
Найдено решение одной из сложнейших математических задач
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале будут судить мужчину за убийство жены вскоре после свадьбы
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
На МКАД грузовик сбил двух дорожных рабочих
Вид на побережье Крыма с парусника Херсонес
В Крыму посоветовали США "не лезть с оценками" выборов на полуострове
Самка дельфина с детенышем
В Италии самка дельфина отблагодарила рыбаков, спасших ее детеныша
Линии электропередачи
В Приморском крае восстановили электроснабжение
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
17:39ЕР получит конституционное большинство в новом созыве парламента Крыма
Лента новостейМолния