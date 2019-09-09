Сторонники Кочаряна протестуют у здания суда в Ереване

ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проводят акцию протеста у здания суда первой инстанции в Ереване, требуя его освобождения.

Четвертого сентября КС Армении признал антиконституционной и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса, в которой указаны обстоятельства, исключающие уголовное преследование. В решение КС отмечается, что статья не регулирует вопросы, связанные с неприкосновенностью должностных лиц, наделенных особой защитой. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования бывшего главы государства.

"Мы обращаемся к судье Анне Данибекян (судья по делу Кочаряна – ред.). Вы обязаны незамедлительно созвать заседание и освободить президента Кочаряна. Мы уверены, что вы примете такое решение, а иначе каждая минута пребывания Кочаряна под арестом будет противоречить законам Армении и решению КС", - сказал на акции бывший депутат парламента Гагик Багдасарян. Он отметил, что участники акции требуют от судьи принять решение об освобождении бывшего главы государства уже в понедельник, не дожидаясь дня заседания суда, 12 сентября.

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.