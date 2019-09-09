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РИА Новости

Сторонники Кочаряна протестуют у здания суда в Ереване

16:03 09.09.2019
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© Sputnik / Andranik GhazaryanРоберт Кочарян в суде
Роберт Кочарян в суде
© Sputnik / Andranik Ghazaryan
Роберт Кочарян в суде. Архивное фото
ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости. Сторонники бывшего президента Армении Роберта Кочаряна проводят акцию протеста у здания суда первой инстанции в Ереване, требуя его освобождения.
Четвертого сентября КС Армении признал антиконституционной и недействительной статью уголовно-процессуального кодекса, в которой указаны обстоятельства, исключающие уголовное преследование. В решение КС отмечается, что статья не регулирует вопросы, связанные с неприкосновенностью должностных лиц, наделенных особой защитой. Такое решение было принято с учетом того, что статья не предусматривает неприкосновенность должностных лиц, наделенных особой защитой. Адвокаты Кочаряна подали ходатайство в суд первой инстанции Еревана, требуя незамедлительно созвать заседание и обсудить вопросы изменения меры пресечения и прекращения уголовного преследования бывшего главы государства.
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"Мы обращаемся к судье Анне Данибекян (судья по делу Кочаряна – ред.). Вы обязаны незамедлительно созвать заседание и освободить президента Кочаряна. Мы уверены, что вы примете такое решение, а иначе каждая минута пребывания Кочаряна под арестом будет противоречить законам Армении и решению КС", - сказал на акции бывший депутат парламента Гагик Багдасарян. Он отметил, что участники акции требуют от судьи принять решение об освобождении бывшего главы государства уже в понедельник, не дожидаясь дня заседания суда, 12 сентября.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В конце июня он был арестован в третий раз.
Армянская оппозиция во главе с первым президентом Левоном Тер-Петросяном, который баллотировался на президентских выборах 19 февраля 2008 года и проиграл их Сержу Саргсяну, тогда проводила в центре Еревана митинги, выражая недовольство официальными итогами голосования. Акции протеста вылились 1-2 марта в беспорядки, погибли десять человек, около 200 получили ранения.
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