Китай впервые импортировал российское сырое молоко

МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Как сообщает ИА Синьхуа, автоцистерна, перевозившая необработанное молоко из России, на этой неделе прошла карантинную проверку на КПП в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). Это первый раз, когда Китай ввез российское сырое молоко. . Как сообщает ИА Синьхуа, автоцистерна, перевозившая необработанное молоко из России, на этой неделе прошла карантинную проверку на КПП в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). Это первый раз, когда Китай ввез российское сырое молоко.

Сырое молоко было произведено на российском пастбищном угодье, принадлежащем компании Zhongding Dairy Farming, которая находится всего в 25 километров от КПП Дуннин на границе между Китаем и Россией, и карантинное оформление для его транспортировки завершилось в течение трех часов.

"Это знаменует собой новый этап существенных и глубоких обменов в сельскохозяйственном сотрудничестве между Китаем и Россией", - сказал Лю Цзяньбо, руководитель проекта Zhongding Dairy Farming.

Как сообщил Лю Цзяньбо, сырое молоко транспортируется по холодной цепи и обрабатывается в течение семи часов на заводе в городе Муданьцзян (пров. Хэйлунцзян) для гарантии его качества.