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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай впервые импортировал российское сырое молоко

16:00 09.09.2019
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
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МОСКВА, 9 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Как сообщает ИА Синьхуа, автоцистерна, перевозившая необработанное молоко из России, на этой неделе прошла карантинную проверку на КПП в провинции Хэйлунцзян (Северо-Восточный Китай). Это первый раз, когда Китай ввез российское сырое молоко.
Сырое молоко было произведено на российском пастбищном угодье, принадлежащем компании Zhongding Dairy Farming, которая находится всего в 25 километров от КПП Дуннин на границе между Китаем и Россией, и карантинное оформление для его транспортировки завершилось в течение трех часов.
"Это знаменует собой новый этап существенных и глубоких обменов в сельскохозяйственном сотрудничестве между Китаем и Россией", - сказал Лю Цзяньбо, руководитель проекта Zhongding Dairy Farming.
Как сообщил Лю Цзяньбо, сырое молоко транспортируется по холодной цепи и обрабатывается в течение семи часов на заводе в городе Муданьцзян (пров. Хэйлунцзян) для гарантии его качества.
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В настоящее время в России компания Zhongding Dairy Farming ввела в эксплуатацию молочную ферму с 1000 коровами. Предприятие поставило цель в ближайшие 3-5 лет построить в Приморском крае России 10 молочных ферм, на каждой из которых будет разводиться по 5000 коров. Согласно поставленной цели, суточный объем производства сырого молока достигнет 1000 тонн.
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Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
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