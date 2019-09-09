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Дома в поселке Аршан Тулунского района, пострадавшие от паводка, будут повторно обследованы специалистами. Отдаленный поселок первым принял на себя обе волны летнего паводка. Чтобы успеть до холодов выполнить неотложные работы: сменить нижние венцы, обновить фундаменты – необходимо быстро решить несколько вопросов. Завершить обследования строений, авансировать тех, кто готов проводить ремонт домов самостоятельно, а другим оказать помощь в выборе строителей. Обязательно разобраться с тем, чтобы не возить сертифицированные пиломатериалы из Тулуна, потому что от расстояния их стоимость значительно вырастет, а производить на месте. Дал поручения контролировать выполнение этих вопросов главе местной администрации и мэру района. #сергейлевченко #губернаториркутскойобласти #ликвидацияпоследствийпаводка
В Приангарье повторно обследуют пострадавшие от паводка дома
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМестность в Иркутской области в окрестностях Тулуна
Местность в Иркутской области в окрестностях Тулуна. Архивное фото
ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Дома в поселке Аршан Тулунского района, пострадавшие от паводка, будут повторно обследованы специалистами, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Он рассказал, что жители поселка Аршан Тулунского района, который попал в зону подтопления, просят повторно обследовать их дома, так как не согласны с выводами комиссии.
"Комиссия приедет сюда, будет несколько дней работать, и дома будут повторно обследованы. Не исключаю, что некоторые дома будут признаны непригодными для проживания и не восстанавливаемыми", - сказал губернатор.
Губернатор поручил также обеспечить пострадавших, которым предстоит восстановить жилье, строительными материалами по доступным ценам.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали 6. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой, по данным ГУМЧС региона, в Тулунском районе подтопило 233 дома в 9 населенных пунктах.