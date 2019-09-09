В Приангарье повторно обследуют пострадавшие от паводка дома

ИРКУТСК, 9 сен – РИА Новости. Дома в поселке Аршан Тулунского района, пострадавшие от паводка, будут повторно обследованы специалистами, сообщил на своей странице в Дома в поселке Аршан Тулунского района, пострадавшие от паводка, будут повторно обследованы специалистами, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Иркутской области Сергей Левченко.

Он рассказал, что жители поселка Аршан Тулунского района, который попал в зону подтопления, просят повторно обследовать их дома, так как не согласны с выводами комиссии.

"Комиссия приедет сюда, будет несколько дней работать, и дома будут повторно обследованы. Не исключаю, что некоторые дома будут признаны непригодными для проживания и не восстанавливаемыми", - сказал губернатор.

Губернатор поручил также обеспечить пострадавших, которым предстоит восстановить жилье, строительными материалами по доступным ценам.