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РИА Новости

На Урале будут судить мужчину за убийство жены вскоре после свадьбы

15:45 09.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жены спустя четыре дня после регистрации брака, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.
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Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
По версии следствия, 31 декабря 2018 года пьяный мужчина поссорился с женой, на которой женился всего четыре дня назад, и задушил ее шнуром от настольной лампы.
СУСК по региону уточняет, что убийство произошло в квартире дома по улице Механизаторов. Обвиняемый - 40-летний слесарь дорожной организации. По делу был допрошен ряд свидетелей, проведены необходимые экспертизы - судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и психиатрическая.
Глава пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых сообщил журналистам, что после убийства мужчина скрылся, находился в розыске. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий обвиняемый был установлен и задержан сотрудниками полиции на территории Шалинского городского округа, где скрывался у своего знакомого.
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