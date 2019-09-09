На Урале будут судить мужчину за убийство жены вскоре после свадьбы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Мужчина, обвиняемый в убийстве жены спустя четыре дня после регистрации брака, предстанет перед судом в Екатеринбурге, сообщает в понедельник прокуратура Свердловской области.

"Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд Екатеринбурга", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, 31 декабря 2018 года пьяный мужчина поссорился с женой, на которой женился всего четыре дня назад, и задушил ее шнуром от настольной лампы.

СУСК по региону уточняет, что убийство произошло в квартире дома по улице Механизаторов. Обвиняемый - 40-летний слесарь дорожной организации. По делу был допрошен ряд свидетелей, проведены необходимые экспертизы - судебно-медицинская, молекулярно-генетическая, дактилоскопическая и психиатрическая.