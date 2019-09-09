Оргкомитет "PRO//Движение.Экспо" подвел итоги салона 2019

МОСКВА, 9 сен - Пресс-служба PRO//Движение.Экспо. С 28 по 31 августа 2019 г. на территории экспериментального железнодорожного кольца АО "ВНИИЖТ" (город Москва, Щербинка) прошел Международный железнодорожный салон пространства 1520 "PRO//Движение.Экспо".

Мероприятие проходит раз в два года и включает в себя деловую программу, выставку, показы динамической экспозиции и "День открытых дорог", который традиционно закрывает "PRO//Движение.Экспо". В 2019 году участие в салоне приняли 32 страны и 212 экспонентов, разместившихся на территории свыше 10 000 кв.м. В экспозиции было представлено более 90 единиц техники. Состоялось 19 официальных подписаний и более 25 деловых мероприятий. Ежедневная посещаемость Салона в дни деловой программы превысила 6 тысяч человек, а на "День открытых дорог" площадка собрала более 30 000 посетителей, что стало абсолютным рекордом.

В этом году салон был посвящен теме цифровизации. В рамках открывающей пленарной сессии "Цифровая трансформация и технологии будущего в железнодорожной отрасли" с приветственной речью к участникам выступили заместитель председателя Правительства Российской Федерации Максим Акимов и федеральный министр транспорта, инноваций и технологий Австрии Андреас Райхард. Кроме того, на пленарной сессии выступили: заместитель Министра транспорта Российской Федерации Владимир Токарев, генеральный директор-председатель правления ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, генеральный Директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа, главный исполнительный директор Сименс Мобилити ГмбХ Сабрина Суссон, генеральный директор Международного союза железных дорог (UIC) Франсуа Давенн, генеральный директор АО "Синара – Транспортные Машины" Виктор Леш, председатель совета директоров и генеральный директор Alstom Group Анри Пупар-Лафарж и другие лидеры отрасли.

В день открытия салона был продемонстрирован первый российский беспилотный электропоезд "Ласточка".

Одним из главных событий деловой программы второго дня салона стал "День австрийских технологий" - формат, организуемый впервые, и призванный укрепить статус мероприятия, как главной профессиональной площадки по международному обмену опытом.

В экспозиции, расположившейся в павильонах, на открытых площадках и рельсовом полотне, приняли участие компании из России, Республики Беларусь, Швейцарии, Китая, Чешской Республики, Германии, Австрийской Республики, Франции, Италии, Польши, Румынии.

Программа Международного железнодорожного салона "PRO//Движение.Экспо" включала в себя уникальную динамическую экспозицию. Дважды в день локомотивы разных эпох устраивали настоящее театрализованное представление. Парадные выезды сопровождали репризы, иллюстрировавшие ту или иную эпоху в развитии страны и железнодорожного транспорта: индустриализацию, Великую Отечественную войну, строительство Байкало-Амурской магистрали. В динамическом показе было задействовано 18 единиц техники, а открывал его уникум, паровоз серии "Ь", построенный в XIX веке и ставший первым полностью отечественным локомотивом.