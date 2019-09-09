Роспотребнадзор назвал сведения о вспышке пневмонии у новорожденных ложными

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. По итогам проведенного расследования сведения о вспышке внутриутробной пневмонии у младенцев в московском роддоме №4 не подтвердились, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация, что в роддоме №4 при ГКБ имени Виноградова произошла вспышка внутриутробной пневмонии. Сообщалось, что диагноз подтвердился у пятерых младенцев, родившихся за последнюю неделю. Позднее главный врач роддома Ольга Шарапова опровергла это сообщение и заявила РИА Новости, что заболели только два ребенка, и эти случаи не связаны между собой. Она отметила, что внутриутробная пневмония передается от матери ребенку, заразиться от других новорожденных дети не могли. Эти данные РИА Новости подтвердили в столичном департаменте здравоохранения.

"По итогам проведенного расследования информация о вспышке пневмонии среди новорожденных в родильном доме №4 не подтвердилась. Ни одной вспышки инфекций среди новорожденных, связанной с оказанием медицинской помощи, в текущем году в роддоме не было", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам эпидемиологического расследования выявлено, что у одной девочки при рождении установлен диагноз "врожденная пневмония", а у мамы весь период беременности протекал с многочисленными осложнениями, что подтверждается данными клинических исследований.