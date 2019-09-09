Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T15:29Z
https://ria.ru/20190909/1558494038.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/150393/97/1503939776_0:495:5760:3735_1036x0_80_0_0_6daf716b24e3dd4be2c4d28bcaa6c0ec.jpg
РИА Новости

Иракские силовики ликвидировали 15 боевиков ИГ* на севере страны

15:29 09.09.2019
457
© AP Photo / Khalid MohammedЗадержанный иракским спецназом боевик ИГ*
Задержанный иракским спецназом боевик ИГ*
© AP Photo / Khalid Mohammed
Задержанный иракским спецназом боевик ИГ*. Архивное фото
БАГДАД, 9 сен - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали при поддержке международной коалиции 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Салах-эд-Дин на севере страны, сообщила пресс-служба сил безопасности Ирака.

"На основании точных разведывательных данных и в рамках продолжения преследования остатков банд террористической (группировки – ред.) ИГ* силы управления по борьбе с терроризмом провели в координации с авиацией международной коалиции воздушно-десантную операцию в районах Мутайбиджа и пустыни Салах-эд-Дин. В результате 15 террористов, среди которых смертники, были уничтожены, девять других арестованы", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что в результате авиаударов были уничтожены туннели и тренировочный лагерь боевиков.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова на Петербургском международном экономическом форуме 2019
5 сентября, 16:40РИА Новости
Кузнецова назвала сроки вывоза из Ирака последней группы детей-россиян
400000
Обсудить 0
Исламское государствоИракВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Россия и Франция договорились продолжать борьбу с террористами в Сирии
РИА
Новости
Израильские военные запускают разведывательный беспилотник Skylark
Движение "Хезболлах" заявило, что сбило израильский беспилотник
Заседание российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности
Лавров и Шойгу ответили на призыв к России быть "нормальной страной"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной
Лента
новостей
Ситуация в Сирии
Сирия осудила патрулирование США и Турции на северо-востоке страны
Ситуация в Идлибе
Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону ситуацию в Идлибе, сообщил источник
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. 7 апреля 2019
В ПНС Ливии заявили, что силы Хафтара терпят поражение под Триполи
Первое изображение Луны, полученное индийским космическим аппаратом Чандраян-2
СМИ: индийский модуль "Викрам" не разбился во время жесткой посадки на Луну
Ситуация в Сирии
В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Исраэль Кац
Глава МИД Израиля прокомментировал доклад МАГАТЭ по Ирану
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу ответил на призыв главы Пентагона к России быть "нормальной страной"
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре завели дело после гибели девочки, на которую упало дерево
Флаг на здании посольства Израиля в Москве
Посол Израиля заявил о проработке переговоров с Россией и США по Сирии
Монумент Независимости на Майдане Незалежности в Киеве, Украина
В посольстве Украины заявили, что Le Figaro извинилась за "российский" Киев
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
17:42Королева утвердила проект об отсрочке Brexit в случае отсутствия соглашения
Лента новостейМолния