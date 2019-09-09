Иракские силовики ликвидировали 15 боевиков ИГ* на севере страны

БАГДАД, 9 сен - РИА Новости. Иракские силовики ликвидировали при поддержке международной коалиции 15 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в провинции Салах-эд-Дин на севере страны, сообщила пресс-служба сил безопасности Ирака.
"На основании точных разведывательных данных и в рамках продолжения преследования остатков банд террористической (группировки – ред.) ИГ* силы управления по борьбе с терроризмом провели в координации с авиацией международной коалиции воздушно-десантную операцию в районах Мутайбиджа и пустыни Салах-эд-Дин. В результате 15 террористов, среди которых смертники, были уничтожены, девять других арестованы", - говорится в заявлении.
Также сообщается, что в результате авиаударов были уничтожены туннели и тренировочный лагерь боевиков.
В декабре 2017 года руководство Ирака заявило о полном освобождении от террористов "Исламского государства"* после трех с половиной лет войны с террористической группировкой, которая захватила около трети территории Ирака. Разрозненные отряды террористов продолжают попытки проведения диверсий и нападений в освобожденных районах страны. Иракские силовики заявляют о пресечении большинства действий боевиков.
*Террористическая организация, запрещенная в России.