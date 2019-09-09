Иракские силовики ликвидировали 15 боевиков ИГ* на севере страны

"На основании точных разведывательных данных и в рамках продолжения преследования остатков банд террористической (группировки – ред.) ИГ* силы управления по борьбе с терроризмом провели в координации с авиацией международной коалиции воздушно-десантную операцию в районах Мутайбиджа и пустыни Салах-эд-Дин. В результате 15 террористов, среди которых смертники, были уничтожены, девять других арестованы", - говорится в заявлении.