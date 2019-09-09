Минтранс разработал правила субсидирования местных авиарейсов из бюджета

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Минтранс РФ разработал правила субсидирования местных авиарейсов из бюджета, сообщается на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова в интервью РИА Новости ранее сообщала, что министерство разрабатывает правила субсидирования местных авиаперевозок из бюджета, но предлагает регионам и самим подумать об их софинансировании.

"Настоящие правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на финансовое обеспечение доступности местных воздушных перевозок населению и расширения маршрутной сети местных воздушных перевозок в рамках реализации федерального проекта "Реконструкция инфраструктуры региональных аэропортов и расширение сети авиационных маршрутов", - говорится в проекте постановления правительства.

Условия предоставления таких субсидий, в соответствии с документом, - наличие правового акта субъекта федерации об утверждении перечня мероприятий, на которые будут направлены средства, а также наличие в региональном бюджете средств на исполнение расходного обязательства, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных трансфертов, в объеме, необходимом для его исполнения и включающем в себя размер планируемых к предоставлению из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов.

Предельный уровень софинансирования расходных обязательств субъекта РФ устанавливается в размере 100%. Также, согласно документу, подготовка предложений о распределении межбюджетных трансфертов в 2021 и 2022 годах будет осуществляться Росавиацией с учетом ежегодного анализа представленных субъектами федерации результатов реализации мероприятий.