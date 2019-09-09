Медведев заявил о готовности России работать с учеными из разных стран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Россия готова работать с учеными из разных стран, политическая напряженность и конъюнктура никак на сотрудничество не влияли, это преходящее, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

Премьер, выступая на открытии Менделеевского съезда в Петербурге, отметил, что поддержка перспективных исследований и талантливых ученых является приоритетом для РФ.

"Самые современные выдающиеся открытия делаются коллективами ученых. Мы бы хотели, чтобы и в нашей стране так было, и мы готовы трудиться с нашими друзьями, коллегами, учеными из разных стран", - сказал Медведев.