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РИА Новости

Медведев заявил о готовности России работать с учеными из разных стран

14:55 09.09.2019 (обновлено: 15:04 09.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Россия готова работать с учеными из разных стран, политическая напряженность и конъюнктура никак на сотрудничество не влияли, это преходящее, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Премьер, выступая на открытии Менделеевского съезда в Петербурге, отметил, что поддержка перспективных исследований и талантливых ученых является приоритетом для РФ.
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"Самые современные выдающиеся открытия делаются коллективами ученых. Мы бы хотели, чтобы и в нашей стране так было, и мы готовы трудиться с нашими друзьями, коллегами, учеными из разных стран", - сказал Медведев.
"Уверен, что Менделеевский съезд даст такую возможность, создаст новые контакты, укрепит связи, которые, собственно, и так никогда не прерывались вне зависимости от политической конъюнктуры, напряженности. Это все преходящее, а научная мысль постоянна", - добавил премьер.
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