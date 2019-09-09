Медведев заявил о готовности России работать с учеными из разных стран

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Россия готова работать с учеными из разных стран, политическая напряженность и конъюнктура никак на сотрудничество не влияли, это преходящее, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.
Премьер, выступая на открытии Менделеевского съезда в Петербурге, отметил, что поддержка перспективных исследований и талантливых ученых является приоритетом для РФ.
"Самые современные выдающиеся открытия делаются коллективами ученых. Мы бы хотели, чтобы и в нашей стране так было, и мы готовы трудиться с нашими друзьями, коллегами, учеными из разных стран", - сказал Медведев.
"Уверен, что Менделеевский съезд даст такую возможность, создаст новые контакты, укрепит связи, которые, собственно, и так никогда не прерывались вне зависимости от политической конъюнктуры, напряженности. Это все преходящее, а научная мысль постоянна", - добавил премьер.