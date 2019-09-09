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РИА Новости

В Рязанской области женщина дала взятку, чтобы ее сын служил ближе к дому

14:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Мать призывника в Рязанской области заплатила посредникам 160 тысяч рублей, чтобы ее сына оставили служить поближе к дому, в итоге женщина была освобождена от уголовной ответственности, а посредники приговорены к крупным штрафам, сообщает СУСК РФ по региону в понедельник.
"Следствием и судом установлено, что в апреле 2018 года жительница города Скопина рассказала своей знакомой о готовности передать взятку за то, чтобы ее сын проходил военную службу в воинской части, расположенной на территории Рязани или Рязанской области. В дальнейшем последняя подыскала еще троих для реализации указанного плана", - говорится в сообщении.
В июне 2018 года мать призывника передала посредникам в качестве взятки 160 тысяч рублей, из которых 130 тысяч рублей они распределили между собой. Оставшиеся 30 тысяч рублей предназначались лицу из числа военнослужащих, которого они планировали подыскать, информирует следствие. Сделать это посредники не успели, поскольку были задержаны.
"В ходе расследования уголовного дела взяткодатель признала свою причастность к даче взятки, дала подробные показания и активно способствовала дальнейшему расследованию преступления, в связи с чем в силу действующего законодательства была освобождена от уголовной ответственности", - говорится в сообщении.
Другие четверо обвиняемых вину в покушении на посредничество во взяточничестве не признали, но суд признал их виновными. Приговором суда им назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей каждому.
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