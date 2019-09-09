Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T14:43Z
https://ria.ru/20190909/1558491966.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:76:1887:1137_1036x0_80_0_0_7013fc1e7eee97b7c62c4e98461abe08.jpg
РИА Новости

В Кировской области мужчина напал с ножом на полицейского

14:43 09.09.2019
397
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Кировской области, который напал с ножом на сотрудника полиции, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 8 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в магазине поселка Восточный нанес удар ножом в живот участковому уполномоченному полиции.
"Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает СУСК.
Водометный автомобиль Шторм в Москве
21 августа, 12:26РИА Новости
В Волгограде мужчина с двумя ножами напал на полицейских
200041
Обсудить 0
Следственный комитет РФКировская областьРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Рязанской области женщина дала взятку, чтобы ее сын служил ближе к дому
РИА
Новости
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
СК попросил суд арестовать мужчину, забравшегося в дом к Памфиловой
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Медведев пошутил о хорошей погоде в России, которую приходится "ловить"
Генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин рассказал, почему решил переименовать корабль "Федерация"
Лента
новостей
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу оценил будущее СНВ-3
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей
Ярмарка вакансий
Минтруд рассказал о снижении средней продолжительности безработицы
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Человек играет в онлайн-казино
В Марий Эл бывший сотрудник полиции организовал сеть интернет-казино
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров выразил надежду на нормализацию отношений с Украиной
Сотрудники МЧС РФ
В Хакасии мужчина залез на кедр за орехами и упал с 18-метровой высоты
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал своих конкурентов на выборах президента "тремя балбесами"
Александр Беглов на выборах в Петербурге
Александр Беглов побеждает на выборах главы Петербурга
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
Автомобиль Следственного комитета РФ
На Урале будут судить мужчину за убийство жены вскоре после свадьбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
17:44Роскомнадзор рассказал о политической рекламе в Facebook
17:43Сергей Лавров встретился с Кириллом Вышинским
Лента новостейМолния