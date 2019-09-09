В Кировской области мужчина напал с ножом на полицейского

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено на жителя Кировской области, который напал с ножом на сотрудника полиции, сообщает следственное управление СК РФ по региону.
По версии следствия, днем 8 сентября находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина в магазине поселка Восточный нанес удар ножом в живот участковому уполномоченному полиции.
"Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - сообщает СУСК.
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