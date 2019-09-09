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РИА Новости

Разумной альтернативы сделки с Ираном нет, заявил Лавров

14:36 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Разумной альтернативы Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе нет, Москва и Париж намерены продолжить работу по сохранению соглашения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров глав МИД и Минобороны двух стран в формате "2+2.
"Условились продолжать взаимодействие с целью сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Этому плану по нашему обоюдному убеждению нет разумной альтернативы, мы приветствуем - и это было подтверждено в телефонном разговоре президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся вчера, - мы приветствуем инициативные шаги, которые предпринимает Франция, ее президент по нахождению договоренностей, которые позволили бы сохранить в полном объеме СВПД при обеспечении заложенных в этот план законных экономических интересов ИРИ", - сказал Лавров.
Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФРоссияИранВ мире
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