Разумной альтернативы сделки с Ираном нет, заявил Лавров

"Условились продолжать взаимодействие с целью сохранить Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Этому плану по нашему обоюдному убеждению нет разумной альтернативы, мы приветствуем - и это было подтверждено в телефонном разговоре президента Владимира Путина и Эммануэля Макрона, который состоялся вчера, - мы приветствуем инициативные шаги, которые предпринимает Франция, ее президент по нахождению договоренностей, которые позволили бы сохранить в полном объеме СВПД при обеспечении заложенных в этот план законных экономических интересов ИРИ", - сказал Лавров.