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РИА Новости
Война в Сирии

Россия и Франция договорились продолжать борьбу с террористами в Сирии

14:33 09.09.2019 (обновлено: 14:34 09.09.2019)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Франция на переговорах "2+2" (министры иностранных дел и обороны) договорились координировать работу по борьбе с остающимися в Сирии террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Как отметил министр, он со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии.
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"Договорились продолжить работу по скоординированному отпору террористам, которые остаются еще на сирийской территории, по решению гуманитарных проблем - содействию возвращению беженцев и по началу политического процесса на основе создания конституционного комитета", - заявил Лавров на пресс-конференции.
Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".
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Война в СирииСергей ЛавровМИД РФМоскваФранцияСирияРоссияВ мире
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