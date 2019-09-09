Россия и Франция договорились продолжать борьбу с террористами в Сирии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммадом Джавад Зарифом

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Россия и Франция на переговорах "2+2" (министры иностранных дел и обороны) договорились координировать работу по борьбе с остающимися в Сирии террористами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как отметил министр, он со своим французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом обсудил ситуацию на Ближнем Востоке, включая ситуацию в Сирии.

"Договорились продолжить работу по скоординированному отпору террористам, которые остаются еще на сирийской территории, по решению гуманитарных проблем - содействию возвращению беженцев и по началу политического процесса на основе создания конституционного комитета", - заявил Лавров на пресс-конференции.