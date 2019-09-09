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РИА Новости

Россия и Франция обсудили стратегическую стабильность

14:32 09.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на встрече со студентами МГИМО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва и Париж в ходе переговоров обсудили вопросы стратегической стабильности, Россия подтвердила, что не будет размещать ракеты в регионах, пока в них не будет ракет США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подробно остановились на ситуации в сфере стратегической стабильности, сложившейся после выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наша позиция на этот счет известна, она неоднократно подтверждалась президентом (России Владимиром) Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французской стороной в формате "2+2".
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Лавров отметил, что "предложение договориться об этом с нашими натовскими коллегами мы тоже сделали, НАТО пока воздерживается от конкретной реакции".
Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".
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