Россия и Франция обсудили стратегическую стабильность

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Москва и Париж в ходе переговоров обсудили вопросы стратегической стабильности, Россия подтвердила, что не будет размещать ракеты в регионах, пока в них не будет ракет США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы подробно остановились на ситуации в сфере стратегической стабильности, сложившейся после выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наша позиция на этот счет известна, она неоднократно подтверждалась президентом (России Владимиром) Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французской стороной в формате "2+2".
Лавров отметил, что "предложение договориться об этом с нашими натовскими коллегами мы тоже сделали, НАТО пока воздерживается от конкретной реакции".
Встречи проходят в Москве в рамках 12-го заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в формате "2+2".