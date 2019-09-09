Россия и Франция обсудили стратегическую стабильность

"Мы подробно остановились на ситуации в сфере стратегической стабильности, сложившейся после выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Наша позиция на этот счет известна, она неоднократно подтверждалась президентом (России Владимиром) Путиным. Мы не будем размещать такие системы в тех регионах, где не появятся аналогичные системы американского производства", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с французской стороной в формате "2+2".