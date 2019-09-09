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РИА Новости

Еще одна выпущенная из "китовой тюрьмы" косатка прижилась в Охотском море

14:31 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСпециалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
Специалисты перегружают косатку из китовой тюрьмы на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен - РИА Новости. Ученые установили, что еще одна косатка из "китовой тюрьмы" в Приморье, выпущенная в Охотское море, прижилась в стае диких сородичей, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Ранее экологи сообщали, что в Шантарском море 20 августа была обнаружена меченая косатка в группе с другими семью дикими косатками, она участвовала в охоте. Выяснилось, что это самка, выпущенная в Охотское море в первой партии 27 июня.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
14:28РИА Новости
Greenpeace попросил Шойгу помочь вывезти белух из "китовой тюрьмы"
В этот раз ученые наблюдали за семьей диких косаток у побережья острова Южный Шантарского архипелага.
"В группе было не менее 14 косаток, которых удалось сфотографировать. После внимательного анализа фотографий и их сравнения с фото и описанием животных из бухты Средняя, было отмечено, что одна из косаток в группе имеет характерные шрамы отобранной метки. Индивидуальные признаки позволили идентифицировать эту косатку как Зину, выпущенную во второй партии 6 августа", - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что животное избавилось от метки, которую ей установили при выпуске. Некоторые косатки из дикой семьи, в которой была встречена Зина, были ранее идентифицированы, они внесены в фотокаталоги.
Сообщается, что косатки из третьего выпуска Зоя, Тихон и Гайка, а также присоединившаяся к ним младшая самка Александра из второго выпуска около 10 дней передвигались вместе. Затем группа распалась, и сейчас три самки Зоя, Гайка и Александра находятся возле острова Феклистова Шантарского архипелага, самец Тихон ушел в Тугурский залив.
Белухи
10 августа, 15:28РИА Новости
В Минприроды уверены, что ситуация с "китовой тюрьмой" больше не повторится
Косатки Харя и Форест, проделав путь от мыса Перовского мимо острова Сахалин в открытое море, вернулись в Сахалинский залив. Две белухи из четвертого выпуска с установленными метками также находятся в Сахалинском заливе. В этом районе ученые и рыбаки отмечали появление диких косаток и белух.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Сейчас на волю выпущены все косатки и 12 белух. В "китовой тюрьме", по данным главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, остаются 75 белух.
Третий этап выпуска на волю косаток из китовой тюрьмы. 1 августа 2019
20 августа, 05:58РИА Новости
Эксперты подтвердили, что выпущенные косатки могут жить с дикими сородичами
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