Greenpeace попросил Шойгу помочь вывезти белух из "китовой тюрьмы"

ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Greenpeace России обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой помочь вывезти оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух в Охотское море для выпуска, сообщает организация.

"Greenpeace России попросил российский флот помочь освободить оставшихся белух из "китовой тюрьмы". Мы отправили министру обороны России Сергею Шойгу письмо, где просим найти судно, которое могло бы забрать несколько десятков особей из бухты Средняя и отвезти их в Охотское море", - говорится в сообщении.

Копя письма опубликована на сайте Greenpeace. В нем отмечается, что при вывозе 75 оставшихся белух к Охотскому морю темпами, которыми транспортировали животных для предыдущих выпусков, понадобится 5-6 поездок. Это невозможно успеть до начала осенних штормов в Охотском море в конце октября - начале ноября, отмечают эксперты.

"Сложилась ситуация, когда без помощи российского флота исполнение поручения президента оказывается под угрозой срыва... Поддержка со стороны ВМФ России является критически важной для успешного завершения данной операции", - говорится в письме.

Отмечается, что идею использовать большое судно сразу для перевозки всех белух поддержал и океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.