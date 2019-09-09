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РИА Новости

Greenpeace попросил Шойгу помочь вывезти белух из "китовой тюрьмы"

14:28 09.09.2019
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкЦентр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Татьяна Меель
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Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Greenpeace России обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой помочь вывезти оставшихся в "китовой тюрьме" в Приморье белух в Охотское море для выпуска, сообщает организация.
"Greenpeace России попросил российский флот помочь освободить оставшихся белух из "китовой тюрьмы". Мы отправили министру обороны России Сергею Шойгу письмо, где просим найти судно, которое могло бы забрать несколько десятков особей из бухты Средняя и отвезти их в Охотское море", - говорится в сообщении.
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Копя письма опубликована на сайте Greenpeace. В нем отмечается, что при вывозе 75 оставшихся белух к Охотскому морю темпами, которыми транспортировали животных для предыдущих выпусков, понадобится 5-6 поездок. Это невозможно успеть до начала осенних штормов в Охотском море в конце октября - начале ноября, отмечают эксперты.
"Сложилась ситуация, когда без помощи российского флота исполнение поручения президента оказывается под угрозой срыва... Поддержка со стороны ВМФ России является критически важной для успешного завершения данной операции", - говорится в письме.
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Отмечается, что идею использовать большое судно сразу для перевозки всех белух поддержал и океанолог Жан-Мишель Кусто и его команда.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
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Освобожденные косатки и белухи плывут домойПоследних двух косаток и шесть белух выпустили на свободу из "китовой тюрьмы". Их перевезут в Охотское море, чтобы они смогли скорее воссоединиться с семьей. Это уже четвертая группа морских млекопитающих, освобожденных из центра адаптации. В бухте Средняя остаются более 70 белух. Их должны выпустить до конца года.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух. Сейчас на волю выпущены все косатки и 12 белух. В "китовой тюрьме", по данным главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, остаются 75 белух.
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GreenpeaceСергей ШойгуВладивостокОбщество
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