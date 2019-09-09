Генпрокуратура ДНР квалифицировала артобстрел села как теракт

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" а после обстрела юга Донбасса, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.

Ранее в ДНР сообщили, что 6 сентября украинские силовики из тяжелой артиллерии и минометов обстреляли юг республики, пострадал один человек.

"Генеральная прокуратура ДНР расследует уголовное дело по факту последствий обстрела села Роза в Новоазовском районе, в результате которого была ранена мирная жительница", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.