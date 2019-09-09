Генпрокуратура ДНР квалифицировала артобстрел села как теракт

ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" а после обстрела юга Донбасса, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что 6 сентября украинские силовики из тяжелой артиллерии и минометов обстреляли юг республики, пострадал один человек.
"Генеральная прокуратура ДНР расследует уголовное дело по факту последствий обстрела села Роза в Новоазовском районе, в результате которого была ранена мирная жительница", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
По данным ведомства, уголовное дело по статье теракт возбуждено в отношении комбрига 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, "по приказу которого подчиненные ему военнослужащие из минометного и артиллерийского вооружения произвели обстрел села Роза". Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.