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РИА Новости

Генпрокуратура ДНР квалифицировала артобстрел села как теракт

14:22 09.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© РИА Новости / Игорь Маслов
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Последствия обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по статье "теракт" а после обстрела юга Донбасса, сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства.
Ранее в ДНР сообщили, что 6 сентября украинские силовики из тяжелой артиллерии и минометов обстреляли юг республики, пострадал один человек.
"Генеральная прокуратура ДНР расследует уголовное дело по факту последствий обстрела села Роза в Новоазовском районе, в результате которого была ранена мирная жительница", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры.
По данным ведомства, уголовное дело по статье теракт возбуждено в отношении комбрига 36-й отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил Украины, "по приказу которого подчиненные ему военнослужащие из минометного и артиллерийского вооружения произвели обстрел села Роза". Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.
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