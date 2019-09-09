Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал полезной прошедшую в Москве встречу министров иностранных дел и обороны РФ и Франции, стороны наметили целый ряд направлений для продвижения отношений.
"Мы провели сегодня встречу в формате "2+2" в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами (Владимиром) Путиным и (Эммануэлем) Макроном, в том числе в ходе их последней встречи в Брегансоне августе этого года... Сегодня мы выразили общее мнение, что решение наших президентов было весьма и весьма своевременным, мы провели очень полезный разговор", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.
19 августа, 20:50РадиоРоссия ‒ Франция: диалог на высшем уровне по глобальным темам
"Формат "2+2" - это хорошая возможность проанализировать ключевые проблемы современности во всей их полноте, как с дипломатического, так и с военно-политического угла, и, где это возможно, попытаться выходить на совместные или скоординированные шаги. И сегодня мы наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считаем вполне возможными необходимым", - заявил он.