Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной

"Мы провели сегодня встречу в формате "2+2" в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами (Владимиром) Путиным и (Эммануэлем) Макроном, в том числе в ходе их последней встречи в Брегансоне августе этого года... Сегодня мы выразили общее мнение, что решение наших президентов было весьма и весьма своевременным, мы провели очень полезный разговор", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.