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РИА Новости

Лавров назвал встречу с Францией в формате "2+2" очень полезной

14:20 09.09.2019 (обновлено: 14:32 09.09.2019)
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© Фото : Министерство иностранных дел Российской ФедерацииМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
© Фото : Министерство иностранных дел Российской Федерации
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив ле Дриан в Москве
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров назвал полезной прошедшую в Москве встречу министров иностранных дел и обороны РФ и Франции, стороны наметили целый ряд направлений для продвижения отношений.
"Мы провели сегодня встречу в формате "2+2" в соответствии с договоренностями, которые были достигнуты между президентами (Владимиром) Путиным и (Эммануэлем) Макроном, в том числе в ходе их последней встречи в Брегансоне августе этого года... Сегодня мы выразили общее мнение, что решение наших президентов было весьма и весьма своевременным, мы провели очень полезный разговор", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров.
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в резиденции президента Франции Форт Брегансон
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"Формат "2+2" - это хорошая возможность проанализировать ключевые проблемы современности во всей их полноте, как с дипломатического, так и с военно-политического угла, и, где это возможно, попытаться выходить на совместные или скоординированные шаги. И сегодня мы наметили целый ряд направлений, по которым такое продвижение считаем вполне возможными необходимым", - заявил он.
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Сергей ЛавровФранцияРоссияВ мире
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