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РИА Новости

Прямой эфир с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой

14:08 09.09.2019
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13 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники СКВОРЦОВОЙ в формате прямого эфира с подключением площадок во Владивостоке, в Якутске, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Севастополе, Краснодаре и Ярославле.
В рамках мероприятия будут даны ответы на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья.

Присылайте вопросы на e-mail: nasvyazi@rosminzdrav.ru.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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