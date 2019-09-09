Прямой эфир с Министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой

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13 сентября в 10:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция Министра здравоохранения Российской Федерации Вероники СКВОРЦОВОЙ в формате прямого эфира с подключением площадок во Владивостоке, в Якутске, Иркутске, Екатеринбурге, Самаре, Севастополе, Краснодаре и Ярославле.