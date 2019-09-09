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РИА Новости

Песков рассказал об эффективных шагах по разрешению конфликта в Донбассе

14:06 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Эффективными для разрешения кризиса на Донбассе могут быть только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по минским договоренностям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Эффективными могут быть только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по минским договоренностям. Что касается нормандского формата, вы знаете, имели место разговоры телефонные Путина с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, Путина с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном. В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в нормандском формате на высшем уровне, но президент каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки к такой встрече с тем, чтобы она была максимально результативной", - ответил Песков на вопрос журналиста, как он представляет себе "дорожную карту" следующих шагов, которые бы подтвердили курс на улучшение отношений.
В воскресенье Путин провел телефонный разговор с Макроном, обсуждался в том числе и вопрос о саммите в "нормандском формате". Конкретных дат проведения саммита пока нет, но есть понимание в необходимости его скорой организации, нужна подготовка, говорил пресс-секретарь российского лидера.
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