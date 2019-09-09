Песков рассказал об эффективных шагах по разрешению конфликта в Донбассе

"Эффективными могут быть только те шаги, которые направлены на выполнение обязательств по минским договоренностям. Что касается нормандского формата, вы знаете, имели место разговоры телефонные Путина с (президентом Украины Владимиром) Зеленским, Путина с (президентом Франции Эммануэлем) Макроном. В целом подтверждается политическая воля на возобновление работы в нормандском формате на высшем уровне, но президент каждый раз подчеркивает необходимость субстантивной подготовки к такой встрече с тем, чтобы она была максимально результативной", - ответил Песков на вопрос журналиста, как он представляет себе "дорожную карту" следующих шагов, которые бы подтвердили курс на улучшение отношений.