В Хабаровском крае восстановили электроснабжение

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Хабаровском крае, где из-за непогоды были отключены 13,4 тысячи человек, следует из материалов Минэнерго РФ.

"Девятого сентября в 10.00 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.

Накануне из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электросетях края. Такое воздействие оказал тайфун "Линлин", сопровождавшийся дождём и ветром с порывами до 33 метров в секунду.