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РИА Новости

В Хабаровском крае восстановили электроснабжение

14:05 09.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи
Линии электропередачи
© РИА Новости / Стрингер
Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение потребителей в Хабаровском крае, где из-за непогоды были отключены 13,4 тысячи человек, следует из материалов Минэнерго РФ.
"Девятого сентября в 10.00 всем потребителям подано напряжение", - говорится в сообщении.
Накануне из-за неблагоприятных погодных условий происходили отключения в электросетях края. Такое воздействие оказал тайфун "Линлин", сопровождавшийся дождём и ветром с порывами до 33 метров в секунду.
Без электроснабжения оставались бытовые потребители в Хабаровском, Вяземском, Бикинском районах и в городе Хабаровске (около 13,4 тысячи человек). Мощность отключенных потребителей составила 13,9 МВт.
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