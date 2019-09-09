МАГАТЭ призвало КНДР к соблюдению обязательств по резолюциям Совбеза ООН

"Деятельность КНДР в ядерной сфере продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Продолжение данной программы является явным нарушением соответствующих резолюций СБ ООН", - заявил Феруцэ, добавив, что МАГАТЭ "готово сыграть важную роль в проверке ядерной программы КНДР, если между заинтересованными странами будет достигнуто политическое соглашение".