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РИА Новости

МАГАТЭ призвало КНДР к соблюдению обязательств по резолюциям Совбеза ООН

13:57 09.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНебоскребы в Пхеньяне
Небоскребы в Пхеньяне
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы в Пхеньяне. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Деятельность КНДР в ядерной сфере продолжает вызывать серьезную обеспокоенность, МАГАТЭ призывает Пхеньян полностью выполнять свои обязательства по резолюциям СБ ООН и сотрудничать с агентством, говорится в опубликованной на сайте организации речи и.о. главы МАГАТЭ Корнела Феруцэ.
"Деятельность КНДР в ядерной сфере продолжает вызывать серьезную обеспокоенность. Продолжение данной программы является явным нарушением соответствующих резолюций СБ ООН", - заявил Феруцэ, добавив, что МАГАТЭ "готово сыграть важную роль в проверке ядерной программы КНДР, если между заинтересованными странами будет достигнуто политическое соглашение".
"Я призываю КНДР полностью выполнять свои обязательства по соответствующим резолюциям СБ ООН, оперативно сотрудничать с МАГАТЭ и решить все неразрешенные вопросы", - подчеркнул Феруцэ.
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