Песков не знает, получат ли гражданство РФ прибывшие из Киева украинцы

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналиста о том, получат ли российское гражданство прибывшие в Россию в рамках договоренностей Москвы и Киева по одновременному освобождению граждане Украины.
"Это оставляю пока без комментариев, я не знаю этих деталей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, получат ли российское гражданство те украинцы, которые приехали в Россию в рамках договоренностей Москвы и Киева.
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.