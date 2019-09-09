Песков не знает, получат ли гражданство РФ прибывшие из Киева украинцы

Участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналиста о том, получат ли российское гражданство прибывшие в Россию в рамках договоренностей Москвы и Киева по одновременному освобождению граждане Украины.

"Это оставляю пока без комментариев, я не знаю этих деталей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, получат ли российское гражданство те украинцы, которые приехали в Россию в рамках договоренностей Москвы и Киева.