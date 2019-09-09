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РИА Новости
Освобождение задержанных россиян и украинцев

Песков не знает, получат ли гражданство РФ прибывшие из Киева украинцы

13:49 09.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Участниками договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оставил без комментариев вопрос журналиста о том, получат ли российское гражданство прибывшие в Россию в рамках договоренностей Москвы и Киева по одновременному освобождению граждане Украины.
"Это оставляю пока без комментариев, я не знаю этих деталей", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста, получат ли российское гражданство те украинцы, которые приехали в Россию в рамках договоренностей Москвы и Киева.
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
7 сентября, 15:21Освобождение задержанных россиян и украинцев
"Хороший шаг". Кого вернули друг другу Москва и Киев
Россия и Украина освободили 7 сентября по 35 осужденных и задержанных граждан, среди освобожденных с российской стороны были осужденный за подготовку теракта Олег Сенцов и нарушившие российскую границу 24 украинских военных. В этот день в Россию также прилетел освобожденный по решению суда руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский.
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Освобождение задержанных россиян и украинцевДмитрий ПесковРоссияУкраинаВ мире
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