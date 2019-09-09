Немецкий политик оценил шансы властей Украины установить мир в Донбассе

"Если (Зеленский- ред.) будет держать более-менее нейтральную позицию, то через два месяца на линии соприкосновения будут какие-то подвижки в сторону мира. Мы понимаем, что он не признает ДНР и ЛНР, но хотя бы перестанут стрелять. Если идет речь о том, чтобы включить в "нормандский формат" США и Великобританию, можем сделать вывод, что Зеленский продолжает продавать себя и свою команду Западу", - сказал РИА Новости Линдеманн.