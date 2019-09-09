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РИА Новости

Немецкий политик оценил шансы властей Украины установить мир в Донбассе

13:48 09.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкГараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
Гараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Гараж в Горловке, разрушенный вследствие обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
ДОНЕЦК, 9 сен - РИА Новости. Немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии", член берлинской палаты депутатов Гуннар Линдеманн считает, что у президента Украины Владимира Зеленского есть шанс выполнить свои предвыборные обещания и установить мир в Донбассе.
"Если (Зеленский- ред.) будет держать более-менее нейтральную позицию, то через два месяца на линии соприкосновения будут какие-то подвижки в сторону мира. Мы понимаем, что он не признает ДНР и ЛНР, но хотя бы перестанут стрелять. Если идет речь о том, чтобы включить в "нормандский формат" США и Великобританию, можем сделать вывод, что Зеленский продолжает продавать себя и свою команду Западу", - сказал РИА Новости Линдеманн.
По его мнению, если Зеленский "продолжит продаваться на Запад, конфликт будет заморожен дальше".
"Если Зеленский выполнит свои предвыборные обещания и принесет мир в Донбасс, закончит с коррупцией украинских политиков, тогда он станет хорошим президентом, но если продолжит курс (бывшего президента Петра - ред.) Порошенко, тогда его ожидает такой же провал", - добавил немецкий политик.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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