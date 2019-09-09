В Финляндии самолет Finnair экстренно сел в из-за смерти пассажира на борту

ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Finnair, выполнявший рейс AY1571 из Хельсинки в Париж, совершил экстренную посадку в финском городе Турку из-за смерти пассажира на борту, сообщает полиция Юго-Западной Финляндии.

По данным табло аэропорта Хельсинки-Вантаа, рейс вылетел в 7.35 утра. Согласно сайту Flightradar24, спустя час самолет совершил посадку в Турку.

"Рейс совершил незапланированную посадку в Турку из-за болезни пассажира. Экипаж также будет заменен. Предполагается, что рейс может вылететь в Париж", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, отказавшись раскрыть дополнительные детали.

По сообщению полиции Юго-Западной Финляндии, в районе 8.30 утра поступило сообщение о человеке, умершем на борту Finnair. Полиция прибыла в аэропорт Турку.

"Подозрений в совершении преступления нет, ведется расследование причины смерти", - говорится в сообщении полиции.