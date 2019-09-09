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РИА Новости

В Финляндии самолет Finnair экстренно сел в из-за смерти пассажира на борту

13:46 09.09.2019 (обновлено: 13:49 09.09.2019)
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© Flickr / lautsuСамолет авиакомпании Finnair
Самолет авиакомпании Finnair
© Flickr / lautsu
Самолет авиакомпании Finnair. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 9 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Finnair, выполнявший рейс AY1571 из Хельсинки в Париж, совершил экстренную посадку в финском городе Турку из-за смерти пассажира на борту, сообщает полиция Юго-Западной Финляндии.
По данным табло аэропорта Хельсинки-Вантаа, рейс вылетел в 7.35 утра. Согласно сайту Flightradar24, спустя час самолет совершил посадку в Турку.
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"Рейс совершил незапланированную посадку в Турку из-за болезни пассажира. Экипаж также будет заменен. Предполагается, что рейс может вылететь в Париж", - подтвердили РИА Новости в пресс-службе перевозчика, отказавшись раскрыть дополнительные детали.
По сообщению полиции Юго-Западной Финляндии, в районе 8.30 утра поступило сообщение о человеке, умершем на борту Finnair. Полиция прибыла в аэропорт Турку.
"Подозрений в совершении преступления нет, ведется расследование причины смерти", - говорится в сообщении полиции.
По данным онлайн табло аэропорта Турку, рейс AY1571 в Париж вылетел в 13 часов 19 минут.
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ТуркуФинляндияFinnairВ мире
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