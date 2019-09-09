Песков прокомментировал перестановки в минэнерго Саудовской Аравии

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Смена отдельного министра вряд ли может повлиять на общую волю Москвы и Эр-Рияда к взаимовыгодному сотрудничеству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход с поста министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.

Отвечая на вопрос о том, как скажется уход аль-Фалиха с поста министра энергетики Саудовской Аравии на сделке России и ОПЕК по сокращению добычи нефти, будет ли РФ дальше тесно сотрудничать с Саудовской Аравией и новым министром в сфере энергетики, Песков сказал: "Первая часть вопроса - я не знаю".

"Второе - уход отдельного министра вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда на продолжение и дальнейшее развитие многоплановых партнерских отношений, взаимовыгодных отношений. Эти отношения будут продолжаться, в том числе и в сфере сотрудничества на международных энергетических рынках", - добавил Песков.

Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что "сейчас ведется подготовка к визиту президента (Владимира) Путина в Саудовскую Аравию". "Мы конкретно еще анонсируем этот визит. И мы рассчитываем, что визит будет успешным", - подчеркнул он.

В воскресенье, 8 сентября, Саудовская Аравия объявила, что новым главой министерства энергетики назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал министр Халид аль-Фалих.