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РИА Новости

Песков прокомментировал перестановки в минэнерго Саудовской Аравии

13:43 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Смена отдельного министра вряд ли может повлиять на общую волю Москвы и Эр-Рияда к взаимовыгодному сотрудничеству, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя уход с поста министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха.
Отвечая на вопрос о том, как скажется уход аль-Фалиха с поста министра энергетики Саудовской Аравии на сделке России и ОПЕК по сокращению добычи нефти, будет ли РФ дальше тесно сотрудничать с Саудовской Аравией и новым министром в сфере энергетики, Песков сказал: "Первая часть вопроса - я не знаю".
"Второе - уход отдельного министра вряд ли способен повлиять на общую политическую волю Москвы и Эр-Рияда на продолжение и дальнейшее развитие многоплановых партнерских отношений, взаимовыгодных отношений. Эти отношения будут продолжаться, в том числе и в сфере сотрудничества на международных энергетических рынках", - добавил Песков.
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Пресс-секретарь президента РФ также напомнил, что "сейчас ведется подготовка к визиту президента (Владимира) Путина в Саудовскую Аравию". "Мы конкретно еще анонсируем этот визит. И мы рассчитываем, что визит будет успешным", - подчеркнул он.
В воскресенье, 8 сентября, Саудовская Аравия объявила, что новым главой министерства энергетики назначен сын короля - принц Абдель Азиз бен Салман Аль Сауд. С 2016 года этот пост занимал министр Халид аль-Фалих.
Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.
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Дмитрий ПесковСаудовская АравияРоссияЭкономика
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