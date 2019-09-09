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РИА Новости
Туризм

В Гонконге на фоне протестов число туристов сократилось на 40%

13:44 09.09.2019 (обновлено: 13:46 09.09.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид с моря на Гонконг
Вид с моря на Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Число посещающих Гонконг туристов в августе в годовом выражении упало почти на 40% на фоне затянувшихся на все лето антиправительственных протестов, сообщил финансовый секретарь правительства Гонконга Чэнь Маобо.
"На август выпадают летние каникулы, традиционно это высокий туристический сезон, однако падение числа туристов, посещающих Гонконг, продолжается. По итогам августа этого года их было почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И это значительно хуже, чем сокращение на пять процентов в июле", - сообщил Чэнь Маобо в своем блоге на сайте правительства.
Заполняемость отелей, по его словам, в августе сократилась практически наполовину несмотря на то, что стоимость номеров была снижена в среднем на 40-70%. В ресторанной индустрии и в розничных продажах ситуация аналогичная. "Больше всего беспокоит тот факт, что улучшить положение в будущем будет не так-то и легко", - отметил он.
Чэнь Маобо отметил, что протесты в значительной степени сказались на функционировании транспорта – важнейшего условия для успешного развития туристической отрасли. Все лето в Гонконге, который долгие годы оставался в списке одного из самых посещаемых городов мира, вспыхивали столкновения протестующих с полицией, дороги блокировались, была нарушена работа метро и аэропорта. Это также нанесло серьезный ущерб репутации города и вызвало серьезные опасения относительно безопасности поездок туда.
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