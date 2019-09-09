В Гонконге на фоне протестов число туристов сократилось на 40%

ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Число посещающих Гонконг туристов в августе в годовом выражении упало почти на 40% на фоне затянувшихся на все лето антиправительственных протестов, сообщил финансовый секретарь правительства Гонконга Чэнь Маобо.

"На август выпадают летние каникулы, традиционно это высокий туристический сезон, однако падение числа туристов, посещающих Гонконг, продолжается. По итогам августа этого года их было почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. И это значительно хуже, чем сокращение на пять процентов в июле", - сообщил Чэнь Маобо в своем блоге на сайте правительства.

Заполняемость отелей, по его словам, в августе сократилась практически наполовину несмотря на то, что стоимость номеров была снижена в среднем на 40-70%. В ресторанной индустрии и в розничных продажах ситуация аналогичная. "Больше всего беспокоит тот факт, что улучшить положение в будущем будет не так-то и легко", - отметил он.