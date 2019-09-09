В Кремле прокомментировали назначения в Тюменской и Свердловской областях

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В Кремле не анонсируют кадровые указы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в понедельник, комментируя длительное отсутствие назначений главы региональной прокуратуры и главы МВД в Тюменской и Свердловской областях.
"Мы никогда не анонсируем кадровые указы - как только будут назначения, то тогда будут выпущены и указы", - сказал Песков в ответ на вопрос журналиста, с чем связана длительная пауза в Тюменской области, где с июля ждут назначение главы региональной прокуратуры и в Свердловской области, где год ждут назначения главы МВД, а также когда можно ждать указов.