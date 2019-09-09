МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Завершился конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества в регионах. По его итогам 71 организация допущена к сертификации на соответствие модели регионального ресурсного центра добровольчества, сообщает пресс-служба ассоциации волонтерских центров.

По результатам сертификации с лучшими организациями АВЦ и региональными органами власти будут подписаны соглашения о взаимодействии.

Организации, которые не были выбраны победителями конкурсного отбора, станут партнерскими и будут содействовать в создании эффективной системы поддержки добровольчества в регионе.

Конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества в субъектах РФ проходил с 4 июля по 3 сентября. Ресурсные центры добровольчества профессионально оказывают организационные, консультационные и методические услуги организациям и гражданам в сфере добровольчества.

К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации, государственные учреждения, организации высшего образования, осуществляющие добровольческую деятельность на территории субъектов.

Экспертами конкурса выступили представители региональных органов исполнительной власти, некоммерческих и профильных организаций.