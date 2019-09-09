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РИА Новости
Школа волонтера

Завершился конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества

13:28 09.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗавершился конкурс по формированию ресурсных центров добровольчества
Завершился конкурс по формированию ресурсных центров добровольчества
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Завершился конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества в регионах. По его итогам 71 организация допущена к сертификации на соответствие модели регионального ресурсного центра добровольчества, сообщает пресс-служба ассоциации волонтерских центров.
По результатам сертификации с лучшими организациями АВЦ и региональными органами власти будут подписаны соглашения о взаимодействии.
Организации, которые не были выбраны победителями конкурсного отбора, станут партнерскими и будут содействовать в создании эффективной системы поддержки добровольчества в регионе.
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Конкурс на формирование ресурсных центров добровольчества в субъектах РФ проходил с 4 июля по 3 сентября. Ресурсные центры добровольчества профессионально оказывают организационные, консультационные и методические услуги организациям и гражданам в сфере добровольчества.
К участию в конкурсе приглашались некоммерческие организации, государственные учреждения, организации высшего образования, осуществляющие добровольческую деятельность на территории субъектов.
Экспертами конкурса выступили представители региональных органов исполнительной власти, некоммерческих и профильных организаций.
В общей сложности на конкурс было подано 118 заявок из 77 регионов России.
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