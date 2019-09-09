На Дальнем Востоке спасатели готовы к ухудшению паводковой обстановки

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Порядка 70 тысяч человек и более восьми тысяч единиц техники приведены в готовность на случай ухудшения паводковой обстановки в регионах Дальнего Востока, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В целях предупреждения негативных последствий стихии спланированы и выполняются все необходимые мероприятия. В готовность к реагированию приведена группировка аварийно-спасательных сил и средств РСЧС в количестве около 70 тысяч человек и более 8 тысяч единиц техники", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что на особом контроле ведомства находится прохождение паводковой волны в Хабаровском крае.
"Кроме того, 10-12 сентября прогнозируются пиковые значения уровня воды в реке Амур (до 830 сантиметров) в черте города Комсомольск-на-Амуре", - добавил представитель министерства.
По данным МЧС, на прошлой неделе в результате прохождения циклона в Хабаровском, Приморском краях и Еврейской автономной области были обесточены свыше 7 тысяч жилых домов и более 50 социально значимых объектов в 26 населенных пунктах.