На юго-западе Йемена двое детей погибли при взрыве бомбы, сообщил источник

КАИР, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере два ребенка погибли, три получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Лахдж на юго-западе Йемена, заявил РИА Новости источник в местных властях.
"Самодельная бомба взорвалась в районе аль-Уммаль в центре города аль-Хута - столицы (провинции - ред.) Лахдж, в результате двое детей погибли, трое других получили различные ранения", - сообщил источник.
Источник также добавил, что в этой же провинции органы безопасности обезвредили другое самодельное взрывное устройство, заложенное неизвестными.