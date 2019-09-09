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РИА Новости

На юго-западе Йемена двое детей погибли при взрыве бомбы, сообщил источник

13:25 09.09.2019
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© AP Photo / Mohammed al-QadhiАвтомобиль скорой помощи в Йемене
Автомобиль скорой помощи в Йемене
© AP Photo / Mohammed al-Qadhi
Автомобиль скорой помощи в Йемене. Архивное фото
КАИР, 9 сен - РИА Новости. По меньшей мере два ребенка погибли, три получили ранения в результате взрыва бомбы в провинции Лахдж на юго-западе Йемена, заявил РИА Новости источник в местных властях.
"Самодельная бомба взорвалась в районе аль-Уммаль в центре города аль-Хута - столицы (провинции - ред.) Лахдж, в результате двое детей погибли, трое других получили различные ранения", - сообщил источник.
Источник также добавил, что в этой же провинции органы безопасности обезвредили другое самодельное взрывное устройство, заложенное неизвестными.
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