Путин встретится с Миллером

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в понедельник президент работает в Москве и будет работать во внутреннем режиме, проведет рабочие встречи, совещания.
"Сегодня несколько встреч. Из них публичной будет - он примет Миллера. Много тем для разговоров, вы знаете, что там, на (Восточном экономическом - Прим. ред.) форуме, было много информации по китайцам - и "Сила Сибири", и все остальное. Ну и традиционно Миллер достаточно ритмично докладывает о том, как обстоят дела и на внутреннем рынке в плане газификации регионов, и международные проекты. Президент большое внимание уделяет работе этой корпорации", - сказал Песков.
13 февраля 2018, 10:00РИА НовостиПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация