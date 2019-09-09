Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T13:26Z
https://ria.ru/20190909/1558486836.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155172/37/1551723753_0:0:3247:1826_1036x0_80_0_0_aceaa2d1fb8541f19db7edd3ae7373c8.jpg
РИА Новости

Путин встретится с Миллером

13:17 09.09.2019 (обновлено: 13:26 09.09.2019)
460
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин и глава компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин и глава компании "Газпром" Алексей Миллер во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, в понедельник президент работает в Москве и будет работать во внутреннем режиме, проведет рабочие встречи, совещания.
"Сегодня несколько встреч. Из них публичной будет - он примет Миллера. Много тем для разговоров, вы знаете, что там, на (Восточном экономическом - Прим. ред.) форуме, было много информации по китайцам - и "Сила Сибири", и все остальное. Ну и традиционно Миллер достаточно ритмично докладывает о том, как обстоят дела и на внутреннем рынке в плане газификации регионов, и международные проекты. Президент большое внимание уделяет работе этой корпорации", - сказал Песков.
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
13 февраля 2018, 10:00РИА Новости
ПАО «Газпром» – российская транснациональная энергетическая корпорация
120011
Обсудить 1
Алексей МиллерГазпромВладимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
На территории газохранилища
Додон заявил о скидке до 70 долларов на российский газ для Молдавии
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и глава компании Газпром Алексей Миллер во время встречи
Путин обсудил с Миллером возможность поставок газа в Китай через Монголию
Папка с символикой партии Единая Россия
Для "Единой России" избирательная кампания была успешной, заявил Песков
Памятник затопленным кораблям в Севастополе
Эксперт объяснил итоги выборов в Севастополе ситуативным голосованием
Лента
новостей
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
Песков объяснил, почему Путин не встречал в аэропорту освобожденных россиян
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО Газпром Алексей Миллер
Миллер озвучил условия продажи газа Украине со скидкой 25%
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на конференции Цифровизация избирательных процессов. Гуманитарное измерение. 6 сентября 2019
Напавший на дом Памфиловой признал вину
Участники договоренности об освобождении между Россией и Украиной сходят с борта российского самолета Ту-204 в аэропорту Внуково
В Кремле не комментируют списки вернувшихся на родину россиян и украинцев
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин
Рогозин прокомментировал задержания на объекте "Роскосмоса"
АЗС в Киеве
СМИ сообщили о дефиците топлива на украинских заправках
Луна
Россия и Китай обсудят совместное освоение Луны
Видеостена из экранов, на которые выведены изображения из помещений избирательных комиссий, в Информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
В Кремле прокомментировали опасения во вмешательстве в выборы в России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал идеи Макрона о налаживании отношений с Францией
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан
В МИД Франции прокомментировали ситуацию вокруг аккредитации Sputnik и RT
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния