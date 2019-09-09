Путин встретится с Миллером

"Сегодня несколько встреч. Из них публичной будет - он примет Миллера. Много тем для разговоров, вы знаете, что там, на (Восточном экономическом - Прим. ред.) форуме, было много информации по китайцам - и "Сила Сибири", и все остальное. Ну и традиционно Миллер достаточно ритмично докладывает о том, как обстоят дела и на внутреннем рынке в плане газификации регионов, и международные проекты. Президент большое внимание уделяет работе этой корпорации", - сказал Песков.