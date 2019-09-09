Мосгоризбирком предлагает организовать избирательные участки в храмах

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на встрече с иностранными наблюдателями сообщил, что обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях.

Один из наблюдателей, Божидар Делич из Сербии рассказал, что в их стране избирательные участки организовывают в консульствах и церквях.

"Вы сказали, что организовываете участки в церквях? Это очень интересный опыт, который и мы можем использовать. У нас тоже около 2 миллионов соотечественников, которые состоят на консульском учете по всему миру. Помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям. А церковные приходы - они более доступны людям. Я думаю, что мы тоже внесем такое предложение на рассмотрение ЦИК", - сказал Горбунов, комментируя выступление наблюдателя.

Как пояснил Горбунов РИА Новости, это нужно для россиян, которые живут за границей и голосуют на российских выборах. Но для воплощения этой идеи нужно переговорить с патриархатом и муфтиями, отметил он.