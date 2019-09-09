Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T13:15Z
https://ria.ru/20190909/1558486694.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155796/41/1557964189_0:445:2059:1603_1036x0_80_0_0_6f1c63c003ae092164826408870a774f.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мосгоризбирком предлагает организовать избирательные участки в храмах

13:15 09.09.2019
31
© РИА Новости / ЩербаковЦерковь Богоявления Господня на Запсковье
Церковь Богоявления Господня на Запсковье
© РИА Новости / Щербаков
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов на встрече с иностранными наблюдателями сообщил, что обратится в Центризбирком с предложением организовать избирательные участки в церквях.
Один из наблюдателей, Божидар Делич из Сербии рассказал, что в их стране избирательные участки организовывают в консульствах и церквях.
"Вы сказали, что организовываете участки в церквях? Это очень интересный опыт, который и мы можем использовать. У нас тоже около 2 миллионов соотечественников, которые состоят на консульском учете по всему миру. Помещения посольств и консульств ограничивают возможности людей перемещаться по большим территориям. А церковные приходы - они более доступны людям. Я думаю, что мы тоже внесем такое предложение на рассмотрение ЦИК", - сказал Горбунов, комментируя выступление наблюдателя.
Как пояснил Горбунов РИА Новости, это нужно для россиян, которые живут за границей и голосуют на российских выборах. Но для воплощения этой идеи нужно переговорить с патриархатом и муфтиями, отметил он.
Патриарх Кирилл
Вчера, 10:41Выборы в Мосгордуму
Патриарх Кирилл проголосовал на выборах в Мосгордуму
Выборы в столичный парламент прошли в Москве в воскресенье, свои кандидатуры в депутаты представили 225 человек. Восьмого сентября на выборах в Мосгордуму по всей столице действовало 3602 участка, 162 из них - в больницах и СИЗО. Впервые в стране на трех участках в Москве проходил эксперимент по проведению электронного голосования. Кроме того, в Москве открылось 30 цифровых избирательных участков, где избиратели из регионов выбирали высших должностных лиц и депутатов Госдумы.
010004
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Города мира. Вашингтон
Памятник святому Иоану Кронштадтскому открыли в Вашингтоне
РИА
Новости
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко предложила обсудить изменение муниципального фильтра
Табличка на здании Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве.
Избранные в Мосгордуму депутаты примут присягу 12 сентября
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова в информационном центре ЦИК России в единый день голосования 8 сентября 2019 года
Памфилова оценила работу МГИК и окружных комиссий в ходе кампании
Лента
новостей
Заместитель генерального директора - генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации Юрий Шмотин
Юрий Шмотин: работаем над улучшением двигателя для МС-21
Президент РФ Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Путин поздравил президента Таджикистана с Днем независимости республики
LIVE: Пресс-конференция Кирилла Вышинского
Пресс-конференция Кирилла Вышинского. Прямая трансляция
9 сентября: память преподобного Пимена Великого
Выборы в Мосгордуму VII созыва
Жириновский предложил участвовать в выборах только парламентским партиям
Член комитета Государственной Думы РФ по международным делам Виталий Милонов на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 23 ноября 2017
Милонов прокомментировал слова протоиерея Смирнова о российских мужчинах
Рауль Хаджимба во время пресс-брифинга
Опытный политик: Хаджимбу переизбрали президентом Абхазии
Ученый делает тест в лаборатории
Ученый раскритиковал искусственное программирование пола эмбриона человека
Мэрия Кишинева
Генпрокуратура Молдавии проводит обыски в мэрии Кишинева
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил, почему Кремль не комментирует приговоры после беспорядков
Купола
РПЦ проведет консультации с "русским экзархатом" Западной Европы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния