Опытный политик: Хаджимбу переизбрали президентом Абхазии

СУХУМ, 9 сен - РИА Новости. Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба победил на выборах главы государства во втором туре с 47,38% голосов. Таким образом, Хаджимба остается на этом посту на следующие пять лет, а политика сотрудничества с Россией и конституционные реформы, начатые им пять лет назад, будут продолжены. Кроме того, Хаджимба обещал способствовать улучшению социально-экономического положения граждан.

Эксперты считают, что президенту придется нелегко на своем посту следующие пять лет, если он не проведет обещанные реформы.

От слесаря до президента

Рауль Джумкович Хаджимба родился 21 марта 1958 года в городе Ткварчели Абхазской АССР (сейчас Ткуарчал, Абхазия). Трудовой путь он начал в 1975 году слесарем на Ткуарчалской ГРЭС. Служил в рядах Вооруженных сил СССР. В 1984 году окончил юридический факультет Абхазского государственного университета. С 1985 по 1986 год учился в школе КГБ СССР в Минске. Работал в КГБ в Ткварчели в 1986-1992 годах.

В 1992-1993 годах участвовал в грузино-абхазском вооруженном конфликте, возглавлял разведку и контрразведку восточного фронта. Известна история, как Хаджимба работал водителем одной из гуманитарных организаций, что давало ему возможность собирать разведданные по всей республике.

Затем будущий президент возглавил силовые структуры республики – Службу госбезопасности и министерство обороны, работал в правительстве, в том числе на посту премьера в 2003-2004 годах, был депутатом парламента.

Еще в 2004 году первый президент Абхазии Владислав Ардзинба объявил Хаджимбу своим преемником.

"На протяжении нескольких лет я готовил человека, который может возглавить Абхазию. Я подходил к этому вопросу со всей серьезностью, познакомил его с людьми, от которых зависит решение важнейших для нашей родины вопросов. Этим достойным кандидатом является Рауль Хаджимба", - приводит слова Ардзинбы политическая партия "Форум народного единства Абхазии".

Однако, несмотря на такую весомую поддержку, возглавить республику Хаджимбе удалось только спустя 10 лет и с четвертой попытки - в 2014 году. До этого он дважды проигрывал выборы Сергею Багапшу и один раз – Александру Анквабу. Соперничество с Анквабом продолжилось у Хаджимбы и в 2019 году – во втором туре Анкваб поддержал его соперника Алхаса Квицинию.

Продолжение начатых реформ

В начале июля Хаджимба был выдвинут кандидатом на пост президента инициативной группой избирателей, а 24 июля его выдвижение поддержала партия "Форум народного единства Абхазии", которую он возглавлял с 2009 по 2015 год.

"Отвечая на вопрос, чем мотивировано мое решение баллотироваться на второй срок, отвечаю однозначно: я считаю себя ответственным за продолжение начатых конституционных реформ, усиление правопорядка, укрепление безопасности страны, улучшение социально-экономического положения наших граждан, решение задач, связанных со сложной демографической ситуацией, здравоохранением и многими другими неотложными вопросами", - заявил Хаджимба, выступая на съезде партии.

Хаджимбе не удалось победить в первом туре выборов президента 25 августа. В них участвовали девять кандидатов – это рекордное для Абхазии число.

В первом туре Хаджимба набрал 24,83%, Квициния – 22,91%, советник министра обороны Олег Аршба - 22,56%. Остальные шесть кандидатов набрали от 1% до 7%.

Избирательная кампания Хаджимбы во втором туре осложнялась не только маленьким отрывом от Квицинии. За два дня до голосования сопернику Хаджимбы удалось "перетянуть" на свою сторону "бронзового призера" первого тура Аршбу и стоящего за ним экс-президента Абхазии Анкваба, все еще популярного в республике.

Но и после этого Хаджимба не сдался. Поддерживающая его партия заявила, что "данная ситуация еще теснее сплотила народ вокруг своего лидера, и мы не сомневаемся, что 8 сентября 2019 года одержим победу во втором туре выборов главы государства". Во время теледебатов со своим соперником действующий президент не раз заявлял, что "просто так не уступит" свой пост.

Кампания президента

В своей кампании Хаджимба сделал упор на анализе успехов за пять лет. Он ездил по всей республике и встречался с избирателями.

Пропустил Хаджимба и первые телевизионные дебаты накануне первого тура – на них пришли шесть кандидатов, которые в основном за глаза ругали президента как за то, что он проигнорировал их общество, так и за провалы в развитии экономики и борьбе с коррупцией.

Зато он пришел на вторые дебаты и два часа терпеливо выносил нападки Квицинии в свой адрес.

"Тот, кто настроен увидеть реальные достижения, увидит непременно, а тот, кто заведомо отрицает любой позитив, никогда его не увидит, и не воспримет, потому что мешают предвзятость и политические пристрастия", - говорил Хаджимба еще на июльском съезде партии в ответ своим оппонентам.

При этом и сам Хаджимба не отрицал, что в стране есть проблемы. "Есть сложности и трудности, никто не отрицает. (Никто не говорит - Прим. ред.), что у нас все хорошо и гладко. Есть проблемы и проблемы нужно решать", - заявил РИА Новости президент.

Одной из главных и "чрезвычайно ответственных задач" Хаджимба считает борьбу с преступностью. "Не переломив ситуацию в этой сфере, мы не сможем обеспечить полноценное развитие других направлений развития государства", - уверен президент.

Что касается внешней политики, то команда президента акцентирует внимание на его "личных контактах" с российским лидером Владимиром Путиным и "высоком уровне" взаимоотношений Абхазии и России, что является "гарантом стабильности" в отношениях двух стран, независимо от ситуации в мире. В начале августа Хаджимба даже съездил в Сочи для встречи с президентом РФ.

"(Рауль Хаджимба - Прим. ред.) продолжил дело своих предшественников и юридически оформил военно-политический союз с великой державой – Российской Федерацией", - заявил на съезде в его поддержку вице-спикер парламента Левон Галустян.

"Второй срок досидеть будет сложно"

Соратники Хаджимбы и простые граждане, которые голосовали за него, также считают опыт главным его преимуществом перед другими кандидатами.

"Все время Рауль Джумкович был рядом со своим народом. Будучи премьер-министром, находясь в должности вице-президента, лидера оппозиции, депутатом парламента, и наконец, президентом Абхазии он ни разу не изменил жизненному кредо – личное не ставь выше общественного", - заявил спикер парламента, голосовавший за Хаджимбу как в 2014, так и в 2019 году.

"Мне нравится, что Хаджимба уже опытный человек, он хорошо разбирается в государственных вопросах", - сказал РИА Новости Аслан, продавец арбузов на трассе "Псоу – Ингур".

Однако, как считает эксперт, директор информагентства "Абхазия - Информ" Манана Гургулия, "есть много проблем".