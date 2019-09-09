В Самаре возбудили дело против перевозчиков после подорожания проезда

По информации пресс-службы, в ведомство поступили обращения от администрации и прокуратуры Самары, а также многочисленные жалобы от жителей города о повышении стоимости проезда в общественном транспорте. Самарское УФАС установило, что три перевозчика - ООО "Шоссе", ООО "Рейс" и ООО "Транзит" - с 1 июля повысили стоимость услуги по перевозке пассажиров на территории Самары с 30 рублей до 35 рублей. При этом, по данным ведомства, эти компании осуществляют пассажирские перевозки в различном объеме и по различным направлениям. В связи с этим в УФАС пришли к выводу, что повышение стоимости проезда на одинаковом уровне у трех хозяйствующих субъектов может содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.