Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

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12 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Российско-украинские отношения: прагматическая альтернатива". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".