Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

Участники:
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике МЕНЕНДЕС;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей ЕРМОЛАЕВ;
- шеф-редактор журнала "Русский репортер" Виталий ЛЕЙБИН.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Состоявшийся на прошлой неделе обмен задержанными между Россией и Украиной может означать начало более широкого диалога. В частности, наши страны могли бы скоординировать усилия в деле восстановления Донбасса (по обе стороны линии разграничения). Речь может идти и о возобновлении хозяйственных связей и производственных цепочек этого уникального территориально-производственного комплекса. В мировой практике известно немало случаев, когда торгово-экономические связи успешно развивались на фоне коренных политических разногласий. Этот опыт может оказаться полезным.
Может ли процесс возобновления хозяйственных связей между двумя странами и внутри Украины проходить параллельно политическому Минскому процессу? Какие "красные линии" в отношениях с Россией и неподконтрольными территориями сохранятся при новой власти в Киеве? Возможно ли смягчение двустороннего санкционного режима? Каковы политические риски на путях нормализации экономических отношений?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике МЕНЕНДЕС;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей ЕРМОЛАЕВ;
- шеф-редактор журнала "Русский репортер" Виталий ЛЕЙБИН.
Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.
Состоявшийся на прошлой неделе обмен задержанными между Россией и Украиной может означать начало более широкого диалога. В частности, наши страны могли бы скоординировать усилия в деле восстановления Донбасса (по обе стороны линии разграничения). Речь может идти и о возобновлении хозяйственных связей и производственных цепочек этого уникального территориально-производственного комплекса. В мировой практике известно немало случаев, когда торгово-экономические связи успешно развивались на фоне коренных политических разногласий. Этот опыт может оказаться полезным.
Может ли процесс возобновления хозяйственных связей между двумя странами и внутри Украины проходить параллельно политическому Минскому процессу? Какие "красные линии" в отношениях с Россией и неподконтрольными территориями сохранятся при новой власти в Киеве? Возможно ли смягчение двустороннего санкционного режима? Каковы политические риски на путях нормализации экономических отношений?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/