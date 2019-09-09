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РИА Новости

Пресс-конференция в рамках спецпроекта "Украинское досье"

13:10 09.09.2019
14
12 сентября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция на тему: "Российско-украинские отношения: прагматическая альтернатива". Мероприятие пройдет в рамках спецпроекта "Украинское досье".
Участники:
- член Совета Федерации Ольга ТИМОФЕЕВА;
- глава аналитического центра "Донбасский институт региональной политики" Энрике МЕНЕНДЕС;
- украинский политолог Константин БОНДАРЕНКО;
- директор Института стратегических исследований "Новая Украина" Андрей ЕРМОЛАЕВ;
- шеф-редактор журнала "Русский репортер" Виталий ЛЕЙБИН.

Модератор – главный редактор издания "Украина.ру" Искандер ХИСАМОВ.

Состоявшийся на прошлой неделе обмен задержанными между Россией и Украиной может означать начало более широкого диалога. В частности, наши страны могли бы скоординировать усилия в деле восстановления Донбасса (по обе стороны линии разграничения). Речь может идти и о возобновлении хозяйственных связей и производственных цепочек этого уникального территориально-производственного комплекса. В мировой практике известно немало случаев, когда торгово-экономические связи успешно развивались на фоне коренных политических разногласий. Этот опыт может оказаться полезным.
Может ли процесс возобновления хозяйственных связей между двумя странами и внутри Украины проходить параллельно политическому Минскому процессу? Какие "красные линии" в отношениях с Россией и неподконтрольными территориями сохранятся при новой власти в Киеве? Возможно ли смягчение двустороннего санкционного режима? Каковы политические риски на путях нормализации экономических отношений?

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