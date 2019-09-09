В Кабардино-Балкарии грузовой поезд сбил двух человек

НАЛЬЧИК, 9 сен - РИА Новости. Грузовой поезд сбил двух человек в Майском районе Кабардино-Балкарии, в результате оба пострадавших получили травмы, но остались живы, сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО.
"Около 22.00 мск в воскресенье в дежурную часть Нальчикского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что на железнодорожной станции Котляревская грузовым поездом травмированы два человека", - говорится в сообщении.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Полицейские установили личности потерпевших. Ими оказались 33-летние жители города Майского.
"По предварительным данным, причиной получения травм стало нарушение мужчинами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта", - отмечает ведомство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.