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РИА Новости

В Кабардино-Балкарии грузовой поезд сбил двух человек

13:08 09.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач станции скорой медицинской помощи
Врач станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 9 сен - РИА Новости. Грузовой поезд сбил двух человек в Майском районе Кабардино-Балкарии, в результате оба пострадавших получили травмы, но остались живы, сообщает Управление на транспорте МВД России по СКФО.
"Около 22.00 мск в воскресенье в дежурную часть Нальчикского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение, что на железнодорожной станции Котляревская грузовым поездом травмированы два человека", - говорится в сообщении.
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На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Полицейские установили личности потерпевших. Ими оказались 33-летние жители города Майского.
"По предварительным данным, причиной получения травм стало нарушение мужчинами правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта", - отмечает ведомство. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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МВД РФРоссияКабардино-БалкарияПроисшествия
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