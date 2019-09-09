Памятник святому Иоану Кронштадтскому открыли в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому состоялась в воскресенье в Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).

Участие в церемонии, которая была приурочена к 55-летию канонизации святого и 70-летию основания прихода святого Иоанна Предтечи в американской столице, приняли глава РПЦЗ митрополит Иларион и посол РФ в США Анатолий Антонов.

Митрополит Иларион после Божественной литургии обратился к прихожанам, рассказав о жизненном пути святого и о том, как, казалось бы, обычный священник через веру смог лечить не только души, но и совершать чудеса исцеления от физических недугов.

После крестного хода послу РФ в США Анатолию Антонову была вручена благословенная грамота Синода в знак благодарности за содействие в доставке скульптуры в Вашингтон.

В своей речи Антонов отметил, что Русская православная церковь всегда помогала людям сохранять не только веру, но и национальное лицо – родную культуру и русский язык. Он выразил уверенность, что между российским посольством и Свято-Иоанно-Предтеченским собором всегда будет обширное поле для сотрудничества.

"Это касается и сбережения нашего общего духовного и культурного наследия, и воспитания молодого поколения, и продвижения благотворительных проектов для оказания помощи нуждающимся", - подчеркнул он.

Иоанн Кронштадтский — один из наиболее почитаемых святых в России. Верующие чтят его за активную пастырскую деятельность. Кроме того, он оставил многотомные дневники, в которых воспроизвел свой духовный опыт.