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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Памятник святому Иоану Кронштадтскому открыли в Вашингтоне

13:07 09.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 9 сен - РИА Новости. Церемония открытия и освящения памятника Иоанну Кронштадтскому состоялась в воскресенье в Вашингтоне в Свято-Иоанно-Предтеченском соборе Русской православной церкви за границей (РПЦЗ).
Участие в церемонии, которая была приурочена к 55-летию канонизации святого и 70-летию основания прихода святого Иоанна Предтечи в американской столице, приняли глава РПЦЗ митрополит Иларион и посол РФ в США Анатолий Антонов.
Митрополит Иларион после Божественной литургии обратился к прихожанам, рассказав о жизненном пути святого и о том, как, казалось бы, обычный священник через веру смог лечить не только души, но и совершать чудеса исцеления от физических недугов.
После крестного хода послу РФ в США Анатолию Антонову была вручена благословенная грамота Синода в знак благодарности за содействие в доставке скульптуры в Вашингтон.
В своей речи Антонов отметил, что Русская православная церковь всегда помогала людям сохранять не только веру, но и национальное лицо – родную культуру и русский язык. Он выразил уверенность, что между российским посольством и Свято-Иоанно-Предтеченским собором всегда будет обширное поле для сотрудничества.
Репродукция фотографии Протоиерей Иоанн Кронштадтский в кругу семьи. Начало 1900-х годов. Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР
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"Это касается и сбережения нашего общего духовного и культурного наследия, и воспитания молодого поколения, и продвижения благотворительных проектов для оказания помощи нуждающимся", - подчеркнул он.
Иоанн Кронштадтский — один из наиболее почитаемых святых в России. Верующие чтят его за активную пастырскую деятельность. Кроме того, он оставил многотомные дневники, в которых воспроизвел свой духовный опыт.
Памятник был создан в московской мастерской "Артпроект" скульптором Дмитрием Кукколосом и подарен приходу. Из российской столицы при посредничестве посольства РФ изваяние было доставлено в Вашингтон.
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