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РИА Новости

В Москве перекроют движение на ряде улиц 14-16 сентября из-за велофестиваля

13:04 09.09.2019 (обновлено: 13:08 09.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкУчастник Московского велофестиваля
Участник Московского велофестиваля
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Участник Московского велофестиваля. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Движение перекроют на ряде улиц в Москве с 14 по 16 сентября в связи с проведением "Осеннего велофестиваля", сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.
Отмечается, что с 20.00 14 сентября по 08.00 16 сентября будут перекрыты улица Лужники и аллея Славы.
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Также отмечается, что 15 сентября с 11.30 движение перекроют на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, а также на Серебрянической набережных. Также в это же время движение будет перекрыто на Земляном Валу, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой Сухаревской, Садовой-Каретной и Садовой-Триумфальной улицах.
Кроме того, в это же время для движения транспорта будет недоступна Большая Садовая улица, Садовая-Кудринская, Баррикадная улица, улица Красная Пресня, улица 1905 года, площадь Краснопресненская застава, а также Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.
Отмечается, что движение будут открывать по мере прохождения колонны.
"Осенний велофестиваль" пройдет в столице 15 сентября.
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