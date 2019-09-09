В Москве перекроют движение на ряде улиц 14-16 сентября из-за велофестиваля

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Движение перекроют на ряде улиц в Москве с 14 по 16 сентября в связи с проведением "Осеннего велофестиваля", сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения.

Отмечается, что с 20.00 14 сентября по 08.00 16 сентября будут перекрыты улица Лужники и аллея Славы.

Также отмечается, что 15 сентября с 11.30 движение перекроют на Лужнецкой, Фрунзенской, Пречистенской, Кремлевской, Москворецкой, Устьинской, а также на Серебрянической набережных. Также в это же время движение будет перекрыто на Земляном Валу, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой Сухаревской, Садовой-Каретной и Садовой-Триумфальной улицах.

Кроме того, в это же время для движения транспорта будет недоступна Большая Садовая улица, Садовая-Кудринская, Баррикадная улица, улица Красная Пресня, улица 1905 года, площадь Краснопресненская застава, а также Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные.

Отмечается, что движение будут открывать по мере прохождения колонны.