Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-09T12:58Z
https://ria.ru/20190909/1558485644.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155735/65/1557356599_0:93:2858:1701_1036x0_80_0_0_a99aa8d6d3c2714ef1038eb56b84f5e6.jpg
РИА Новости

В Нижнем Новгороде сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

12:58 09.09.2019
296
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Летевший из Владивостока в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"В международном аэропорту "Стригино" в Нижнем Новгороде совершил посадку самолет Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Причина - одному из пассажиров стало плохо", - сообщили в пресс-службе аэропорта.
Там добавили, что в данный момент борт готовится к отправке в пункт назначения.
Автомобиль скорой медицинской помощи
3 сентября, 11:40РИА Новости
В Якутии сел самолет Airbus A320 из-за плохого самочувствия пассажира
012000
Обсудить 0
Нижний НовгородМоскваВладивостокПроисшествия
Рекомендуем
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Пассажир севшего в Нижнем Новгороде самолета умер от остановки сердца
РИА
Новости
Врач станции скорой медицинской помощи
В Кабардино-Балкарии грузовой поезд сбил двух человек
Самолет авиакомпании Finnair
В Финляндии самолет Finnair экстренно сел в из-за смерти пассажира на борту
Автомобиль скорой медицинской помощи
На Кубани пять человек погибли в ДТП с двумя машинами
Лента
новостей
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
В Грозном мужчина открыл стрельбу по полицейским
Машина Следственного комитета РФ
Жителя Вологодской области заподозрили в убийстве двух сыновей
Мотоциклисты едут по Кутузовскому тоннелю в Москве
Эксперты оценили идею повысить возраст управления мотоциклом в России
Тула
ЕР победила на выборах депутатов тульской облдумы, набрав 50,27% голосов
Бюллетень на избирательном участке
Определились победители губернаторских выборов в тринадцати регионах
Здание парламента Австралии в Канберре
В Австралии впервые начали блокировать сайты с экстремистским контентом
Кадр из фильма Прекрасный день по соседству
На фестивале в Торонто высоко оценили фильм с Томом Хэнксом в главной роли
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Помощник Зеленского рассказал подробности телефонных переговоров с Путиным
Обручальные кольца
Британка вышла замуж за дерево и хочет взять его "фамилию"
Людмила Павличенко. 6 мая 1942 года, Севастополь
Нежные письма снайпера на листьях магнолии
Логотип госкорпорации Роскосмос
"Роскосмос" потратит 525,7 миллиона рублей на исследования по двигателям
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
19:06Суд арестовал обвиняемого в нападении на Памфилову
19:04Квициния подаст в суд исковое заявление по результатам выборов в Абхазии
18:59В Донбассе на позициях ВСУ произошла детонация боеприпасов, заявили в ДНР
18:57В МИД прокомментировали перезапуск Ираном работ с центрифугами
18:56В Госдуме поддержали идею о введении минимальной цены на сигареты
18:50В МИД назвали причины приостановки Ираном добровольных обязательств по СВПД
18:42Чешские власти рассмотрят ситуацию с памятником Коневу
18:35Лавров обсудил с Чавушоглу подготовку к встрече в астанинском формате
18:32КНДР предложила США возобновить переговоры в конце сентября
18:28Итоговая явка на выборах в Крыму составила 33,28%
18:26В Сочи двух директоров предприятий осудили за хищение из бюджета города
18:24В Москве рейс "Уральских авиалиний" в Сочи задержали на девять часов
18:21В Сербии признали невменяемым мужчину, "заминировавшего" самолет
18:19В РПЦ прокомментировали служение представителя ПЦУ Зори в Париже
18:13ФАС приостановила рассмотрение дела нефтетрейдеров
18:06Артамонов назвал должность главы региона обычной работой
18:05"Рука не дрогнет": генпрокурор Украины допустил арест Порошенко
18:02В Госдуму внесли проект о досрочной пенсии для ухаживающих за инвалидами
17:58Гутерреш призвал срочно подписать договор о запрете ядерных испытаний
17:51В Харькове ищут взрывчатку во всех школах, детсадах и торговых центрах
Лента новостейМолния