В Нижнем Новгороде сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Летевший из Владивостока в Москву самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Нижнего Новгорода из-за плохого самочувствия пассажира, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

"В международном аэропорту "Стригино" в Нижнем Новгороде совершил посадку самолет Владивосток - Москва авиакомпании "Аэрофлот". Причина - одному из пассажиров стало плохо", - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Там добавили, что в данный момент борт готовится к отправке в пункт назначения.